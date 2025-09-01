Дечји кардиолог упозорава: ОВИ СИМПТОМИ КОД ДЕЦЕ МОГУ ОТКРИТИ ОПАСНУ ХИПЕРТЕНЗИЈУ
Артеријска хипертензија јесте медицински проблем којим се означава повишен притисак крви у системској циркулацији.
Када је присутна, непотребно оптерећује срце и крвне судове организма.
Најчешћи разлози за њену појаву су:
наследност
гојазност
нездрав и стресан начин живота
болести бубрега и
поремећаји лучења неких жлезда
Симптоми хипертензије код деце
Код деце се најчешће среће примарна или идиопатска хипертензија која је често удружена са вишком телесне тежине. Узроци секундарне хипертензије су бројни и обично захтевају детаљно и дуготрајно испитивање.
Треба истаћи да примарна хипертензија код деце скоро никада не даје озбиљније симптоме, а када су присутни, најчешће су то:
главобоља
лош квалитет сна
омаглице
крварења из носа или замарање.
Проблем настаје уколико је хипертензија дуже времена непрепозната када може довести до:
задебљања срчаног мишића
поремећаја функције срчаног мишића
убрзане атеросклерозе и
оштећења бубрега.
Како се дијагностикује хипертензија код деце
"Како је испитивање етиологије хипертензије веома комплексно и дуготрајно, од највеће је важности на време дијагностиковати природу и узрок овог здравственог поремећаја и проценити његову озбиљност. Након тога се доноси одлука о потреби и/или начину лечења", истиче дечји кардиолог проф. др Бојко Бјелаковић.
Данас се у дијагностици повишеног крвног притиска у педијатрији све више користи амбулаторни мониторинг крвног притиска.
Он подразумева његово континуирано мерење током 24 часа. Током дана на 15 минута, а током ноћи на 30 минута. На овај начин се добијају прецизни подаци о висини и карактеру крвног притиска.
"Оно што већина родитеља али и пуно лекара не зна, јесте да апарат којим се врши амбулаторни мониторинг крвног притиска мора проћи строгу контролу (валидацију) којим се потврђује могућност његове примене за децу. Уколико апарат нема одговарајућу валидацију, мерења су нетачна што има огроман значај у правилном лечењу и праћењу ове деце", наглашава проф. др Бјелаковић.
Савет
"Иако се дијагноза артеријске хипертензије прилично лако поставља ако се сумња на њу, најважнији орјентир сваком педијатру да посумња на овај проблем јесте као што је поменуто на почетку текста, вишак телесне тежине детета. Уколико се дете још жали на хроничан умор, лош квалитет сна или лошу концентрацију дијагноза је вероватнија", саветује проф. др Бјелаковић.