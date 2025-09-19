ДЕТЕ УМРЛО ДЕЦЕНИЈУ НАКОН ПРЕЛЕЖАНИХ МОРБИЛА Ретка компликација угасила живот школарца
Дете школског узраста преминуло је од ретке неуролошке компликације која се развила 10 година након што се заразило малим богињама.
Дете школског узраста преминуло је од ретке неуролошке компликације која се развила 10 година након што се заразило малим богињама. О овом случају који се догодио у Лос Анђелесу није саопштено много детаља, осим да је дечак као беба имао мале богиње, пре него што је стасао за MMР вакцину.
Мале богиње су респираторна болест која се лако преноси са особе на особу. Прва доза вакцине против малих богиња, заушки и рубеоле (MMR) даје се деци између 12 и 15 месеци, док се друга доза даје пре поласка у школу.
Пнеумонија је најчешћа компликација малих богиња — инфекција може да доведе и до бронхитиса, ларингитиса и, у веома ретким, али тешким случајевима, као што је био случај код овог детета, до субакутног склерозирајућег паненцефалитиса (SSPE). Након почетне инфекције, вирус малих богиња може да перзистира у телу и да стекне одређене мутације које покрећу SSPE годинама касније.
Од сваких 100.000 случајева малих богиња, четири до 11 пацијената обично развије субакутни склерозирајући паненцефалитис. Болест може напредовати од промена расположења до невољних грчева мишића, покрета извијања и увијања, тешког оштећења мозга и смрти. Симптоми се обично јављају шест до десет година након првобитне инфекције.
Стопа смртности од SSPE је 95% јер не постоји познати лек. Антивирусни и антиинфламаторни лекови могу да успоре напредовање болести.
Дете из Лос Анђелеса је једно од три смртна случаја повезана са малим богињама које су ове године пријавили Центри за контролу и превенцију болести.
"Овај случај је болан подсетник колико мале богиње могу да буду опасне, посебно за наше најрањивије чланове заједнице", рекао је здравствени службеник округа Лос Анђелес, др Мунту Дејвис, у саопштењу прошле недеље. "Одојчад која су премлада за вакцинацију ослањају се на све нас да им помогнемо да их заштитимо кроз колективни имунитет", наставља се у саопштењу. "Вакцинација није само заштита себе — већ заштита ваше породице, ваших комшија и посебно деце која су премала за вакцинацију", преноси NY пост.
Смањена стопа вакцинације MMР-ом
Лекари већ неколико година уназад упозоравају да је опала стопа вакцинације MMР вакцином, због чега се смањује и колективни имунитет и повећава се ризик од епидемије морбила. Недавно је до јавности доспела и вест да око 9.000 првака у Србији није примило ову вакцину или је само делимично вакцинисано. Ситуација није таква само у Србији, већ и у још неким земљама света, а разлози су исти.
"Опадајуће стопе вакцинације делимично произилазе из лажних истраживања која покушавају да повежу MMР вакцину са аутизмом - тврдње сада дискредитованог лекара које су темељно оповргнуте", написао је ове недеље у часопису The Цонверсатион Бенедикт Мајкл, професор инфективне неуронауке на Универзитету у Ливерпулу у Великој Британији.
"Дезинформације на друштвеним мрежама појачале су ове страхове, потенцијално погоршане скептицизмом према вакцинама у вези са пандемијом COVID-19".
Мајкл је приметио да је MMР вакцина 97% ефикасна, спречавајући преко 60 милиона смртних случајева широм света између 2000. и 2023. године.
Нежељени ефекти MMR вакцине могу да укључују благи осип, грозницу, отечене жлезде у врату, образима и вилици, и бол или црвенило на месту убода.
У ретким случајевима могу да се јаве алергијске реакције, напади, неуролошки поремећај који се назива Гилен-Бареов синдром или упала кичмене мождине.
Амерички Центар за контролу и превенцију боелсти до сада пријавио 1.491 случај малих богиња од почетка ове године. Око 92% пацијената није било вакцинисано или њихов вакцинални статус није био познат. Дванаест одсто случајева довело је до хоспитализације, а већина ових пацијената била су деца млађа од 5 година.
"Смртни случај у Лос Анђелесу служи као важан подсетник да мале богиње нису бенигна дечја болест", написао је Мајкл. "Могу да изазову озбиљне компликације, укључујући упалу плућа и, као што овај случај показује, одложено, али смртоносно оштећење мозга годинама касније".