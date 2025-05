МОЗАК СЕ СТВАРНО СМАЊУЈЕ ЗБОГ ОВОГА! Нова студија открива шта нам УНИШТАВА памћење и повећава ризик од Алцхајмера

Чак и најактивније особе суочавају се с ризиком бржег смањења мозга ако превише седе, тврди ново истраживање.

Студија коју су водили истраживачи из Центра за памћење и Алцхајмеровуболест Универзитета Вандербилт је пратила старије одрасле особе током седам година. Испитивали су колико дуго су учесници седели, колико често су се кретали и колико им се мозак смањио током времена.

Резултати су били забрињавајући. Вежбање није у потпуности неутрализовало ефекте дуготрајног седења. Што се више сати проводи седећи, то је већи пад функције мозга.

Седење сатима смањује мозак

Студија је показала да чак и они који су вежбали 150 минута недељно и даље доживљавају смањење мозга ако седе сатима. Памћење се погоршава, а хипокампус губи волумен.

Учесници су носили мониторе за ручни зглоб који су пратили сваки покрет. У просеку су сједили 13 сати дневно. То је много времена проведеног седећи – за столом, на каучу, у аутомобилу. И то је узело данак.

Они који су више седели имали су тањи мозак у подручјима повезаним с памћењем и Алцхајмеровом болешћу.

Генетски ризик и седење

Седење је довољно лоше, али за оне који носе ген АПОЕ-ε4, стање је још горе. Овај ген већ повећава ризик од Алцхајермове болести. Истраживачи су открили да он такође појачава утицај седења.

Increased sedentary behavior is associated with neurodegeneration and worse cognition in older adults over a 7‐year period despite high levels of physical activity - Gogniat - 2025 - Alzheimer's & Dementia - Wiley Online Library https://t.co/n2ZdoEnvp3

