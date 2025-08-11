НА ОВУ БИЉКУ СТЕ СИГУРНО ЗАБОРАВИЛИ, А КАЖУ ДА ЈЕ НАЈЗДРАВИЈА НА СВЕТУ Чисти токсине, јача косу и срце, а сок је права благодет
Мало позната биљка коју многи занемарују заправо би могла бити најздравија на свету – реч је о поточарки.
Према мишљењу стручњака, ово лиснато поврће садржи бројне важне витамине и минерале, укључујући и високе количине гвожђа. Нека истраживања чак показују да поточарка има више гвожђа од спанаћа и више витамина Ц него поједине врсте агрума.
Но, њена вредност не завршава на нутритивним састојцима. Поточарка је позната и по снажним здравственим учинцима: смањује оксидативни стрес, прочишћава крв, подстиче апетит те помаже телу у елиминацији токсина.
Сок је благотворан
Сок ове биљке често се користи као природни лек. Најчешће се пије разређен с водом у размери 1:5, а препоручена количина је једна чаша сваких неколико дана – никако више, јер у већим дозама може изазвати нуспојаве.
Осим конзумације, сок поточарке може се користити и локално, за негу коже и косе. Једноставно нанесите сок директно на проблематична места или направите облог како бисте ублажили проблеме попут опадања косе или кожних тегоба.
За припрему облога, помешајте свеже лишће поточарке с алкохолом, нанесите смесу на жељено подручје, омотајте завојем и оставите неколико сати. Након тога исперите хладном водом.
Нека истраживања додатно указују на потенцијал поточарке у превенцији болести крвних судова, чинећи је правим благом природе.
Дневно.хр