НА ОВУ БИЉКУ СТЕ СИГУРНО ЗАБОРАВИЛИ, А КАЖУ ДА ЈЕ НАЈЗДРАВИЈА НА СВЕТУ Чисти токсине, јача косу и срце, а сок је права благодет

11.08.2025. 18:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневно.хр
биље
Фото: Ilustracija pixabay

Мало позната биљка коју многи занемарују заправо би могла бити најздравија на свету – реч је о поточарки.

Према мишљењу стручњака, ово лиснато поврће садржи бројне важне витамине и минерале, укључујући и високе количине гвожђа. Нека истраживања чак показују да поточарка има више гвожђа од спанаћа и више витамина Ц него поједине врсте агрума.

Но, њена вредност не завршава на нутритивним састојцима. Поточарка је позната и по снажним здравственим учинцима: смањује оксидативни стрес, прочишћава крв, подстиче апетит те помаже телу у елиминацији токсина.

Сок је благотворан

Сок ове биљке често се користи као природни лек. Најчешће се пије разређен с водом у размери 1:5, а препоручена количина је једна чаша сваких неколико дана – никако више, јер у већим дозама може изазвати нуспојаве.

Осим конзумације, сок поточарке може се користити и локално, за негу коже и косе. Једноставно нанесите сок директно на проблематична места или направите облог како бисте ублажили проблеме попут опадања косе или кожних тегоба.

За припрему облога, помешајте свеже лишће поточарке с алкохолом, нанесите смесу на жељено подручје, омотајте завојем и оставите неколико сати. Након тога исперите хладном водом.

Нека истраживања додатно указују на потенцијал поточарке у превенцији  болести крвних судова, чинећи је правим благом природе.

Дневно.хр

