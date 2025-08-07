few clouds
НОВА ИСТРАЖИВАЊА ОТКРИВАЈУ КАКО ПОБЕДИТИ РАК ЈЕТРЕ Три од пет случајева болести могу се спречити

07.08.2025. 19:05 19:14
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс
стомак
Фото: Ilustracija pixabay

Стручњаци тврде да је могуће спречити између девет и 17 милиона нових случајева рака јетре и сачувати између 8 и 15 милиона живота, смањујући стопу оболевања за два до пет одсто годишње до 2050. године.

У значајном открићу, научници су изнели тврдњу да се три од пет случајева рака јетре могу спречити променом животних навика и вакцинацијом против хепатитиса. Како број случајева повезаних са гојазношћу нагло расте, нарочито у Сједињеним Америчким Државама, Европи и Азији, извештај позива на глобалну акцију која укључује вакцинацију против хепатитиса, регулисање употребе алкохола и скрининг оштећења јетре код ризичних популација.
 

Три од пет случајева рака — могуће је спречити
 

Извештај Ланцет Комисије наводи да су контрола гојазности, смањење конзумације алкохола, контрола масне болести јетре и снижавање нивоа вирусних хепатитиса Б и Ц кључни фактори у превенцији рака јетре на глобалном нивоу. Комисија је доносиоцима одлука упутила низ препорука које, према њиховим прорачунима, могу спречити између  девет и 17 милиона нових случајева рака јетре и сачувати између осам и 15 милиона живота, тако што би се стопа оболевања смањила за два до пет одсто годишње до 2050. године.

- Рак јетре је све већи здравствени проблем широм света. Стопа преживљавања на пет година креће се између 5% и 30%, што га чини једним од најтежих облика рака за лечење. Без хитне акције која би зауставила овај тренд, суочићемо се са готово удвостручењем броја случајева и смртних исхода од рака јетре у наредних 25 година - изјавио је водећи истраживач студије, професор Јиан Зхоу са Фуданског универзитета у Кини. 
Симптоми рака јетре
Према студији, рак јетре је трећи најчешћи узрок смрти повезаних са раком у свету и шести најчешћи тип рака уопште. Очекује се да ће број смртних случајева порасти са 760.000 у 2022. години на више од 1,3 милиона до 2050.

У раним фазама примарног рака јетре, већина људи нема никакве симптоме. Када се симптоми ипак појаве, они могу укључивати:

нежељен губитак телесне тежине
губитак апетита
бол у горњем делу стомака
мучнину и повраћање
општу слабост и исцрпљеност
надутост стомака
жутицу – жуту пребојеност коже и беоњача
светлу, готово белу столицу

Курир.рс

