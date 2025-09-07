НАДА ЗА МИЛИОНЕ
ОТКРИВЕНА ПИЛУЛА КОЈА МОЖЕ ДА ЗАУСТАВИ "ТИХОХ УБИЦУ" Нови лек снижава притисак кад ништа друго не помаже
Овај лек је проглашен најперспективнијим напретком у лечењу хипертензије у последњих неколико деценија јер помаже пацијентима чији крвни притисак остаје опасно висок упркос стандардној терапији.
Утврђено је да нови лек значајно снижава крвни притисак код људи са опасно високим нивоима, иако већ узимају неколико постојећих лекова, што представља напредак који би могао да помогне у лечењу најтежих случајева хипертензије.
Око половине од 1,3 милијарде случајева високог крвног притиска у свету отпорно је на лечење. Такви пацијенти суочавају се са много већим ризиком од срчаног и можданог удара, болести бубрега и превремене смрти.
Истраживачи су показали да нова пилула, названа бакдростат, може довољно да снизи крвни притисак и смањи ризик од срчаних обољења.
Током клиничког испитивања фазе III, у којем је учествовало скоро 800 пацијената из 214 клиника широм света, показало се да је након 12 недеља код пацијената који су узимали бакдростат у облику пилула – 1 мг или 2 мг једном дневно – крвни притисак пао за око 9–10 ммХг више него код плацеба.
Око четири од десет пацијената постигло је здрав ниво крвног притиска, у поређењу са мање од два од десет на плацебу.
„Постизање смањења систолног крвног притиска од скоро 10 ммХг помоћу бакдростата у BaxHTN фази III испитивања је узбудљиво, јер је овај ниво смањења повезан са знатно мањим ризиком од срчаног удара, можданог удара, срчане инсуфицијенције и болести бубрега“, рекао је др Брајан Вилијамс, коаутор студије са Универзитетског колеџа у Лондону.
„Код пацијената са неконтролисаном или резистентном хипертензијом, додавање бакдростата једном дневно основној терапији довело је до клинички значајног смањења притиска, које је трајало до 32 недеље без неочекиваних проблема у погледу безбедности“, додао је он.
Кључна улога хормона
Налази такође откривају улогу коју хормон алдостерон има у специфичним случајевима тешко контролисаног крвног притиска.
Алдостерон у телу регулише крвни притисак тако што помаже бубрезима да одржавају равнотежу соли и воде. Код неких људи се производи превише алдостерона, што узрокује задржавање соли и воде и повећање притиска.
Нови лек бакдростат делује тако што блокира производњу алдостерона и директно утиче на овај кључни механизам високог притиска.
„Око половине људи лечених од хипертензије нема потпуну контролу над њом; међутим, ово је конзервативна процена, посебно јер је циљни крвни притисак који данас покушавамо да постигнемо знатно нижи него раније“, рекао је др Вилијамс. „Резултати указују да би овај лек потенцијално могао да помогне чак пола милијарде људи у свету – и око 10 милиона само у Великој Британији.“
Б92