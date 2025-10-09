Стручњак за дуговечност нам открива!
ОВА ЈЕФТИНА НАМИРНИЦА ЈЕ НАЈБОЉА УЖИНА за живот до 100. година! Ни у сновима не бисте ПОМИСЛИЛИ на њу, а тајна је у припреми
Амерички истраживач и аутор Дан Буетнер, познат по свом раду на такозваним Плавим зонама, регијама у којима живи необично велики број стогодишњака, открио је једну од својих најједноставнијих, али најзанимљивијих тајни дуговечности.
У питању су грицкалице које он издваја као најбољу ужину!
У питању су кокице. Ипак, не било какве. Буетнер истиче да се овде не ради о индустријским кокицама прекривеним маслацем, сољу или шећером, већ о онима припремљеним у аир фрyер-у (или било којим специјализованим уређајима који раде на принципу топлог ваздуга), без икаквих адитива и додатних масти.
Кокице као идеалан међуоброк
"Најбољи међуоброк за навршавање 100 година су кокице", објаснио је Дан Буетнер на својим друштвеним мрежама.
"Богате су влакнима и приступачне свима", додао је и истакао да управо њихов састав помаже у одржавању стабилне енергије током дана, без наглих скокова и падова нивоа шећера у крви које узрокују друге, прерађене грицкалице.
Према његовим речима, кокице представљају савршен баланс између задовољства и здраве исхране - једноставан оброк који не тражи много труда, а доноси дугорочне користи за тело и метаболизам.
Филозофија живота дуговечних људи
Буетнер већ годинама проучава начине живота људи из Плавих зона - подручја као што су јапанско острво Окинава, италијанска Сардинија и грчко острво Икариа - где је просечан животни век знатно виши него у другим пределима планете.
Његова истраживања показала су да дуговечност не зависи од једне навике, већ од комбинације малих, одрживих одлука.
"Не постоји једна тајна за достизање сто година живота, али избор хране, попут кокица, одражава животну филозофију стогодишњака - уживање без претеривања и ослањање на природу", изјавио је и на крају духовито додао:
"Лако их је направити, лако се чувају, а осим тога - укусне су".