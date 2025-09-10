ОВАЈ СУПЛЕМЕНТ МОЖЕ ДА УБИЈЕ АКО ГА УЗИМАТЕ СА ЛЕКОМ ЗА СРЦЕ Сви мисле да је безбедно, али лекари звоне на узбуну
Милиони људи који узимају лекове за разређивање крви могу непредвидиво да ризикују здравље ако уз то користе одређене суплементе, упозоравају стручњаци.
Варфарин, најчешће прописивани антикоагулант у Великој Британији, користи се за спречавање опасних крвних угрушака који могу изазвати мождани удар. Лек олакшава проток крви и прописује се људима који имају нерегуларан рад срца, замену срчане залистке, поремећаје згрушавања крви или се опорављају од операције.
Стручњаци упозоравају да комбинација варфарина са витамином К, омега-3 или биљним лековима као што је кантарион може ослабити ефекат лека или повећати ризик од крварења. Посебно је важно консултовати лекара пре узимања било каквих суплемената, јер они могу да утичу на лекове и изазову опасне споредне ефекте.
Витамин К, присутан у зеленом поврћу, жуманцима и маслиновом уљу, може смањити деловање варфарина, али лекари саветују да се ове намирнице не избегавају потпуно – важно је да се уносе у константним количинама како би ниво витамина у крви остао стабилан. Омега-3 суплементи, попут варфарина, разређују крв и могу повећати ризик од крварења.
Варфарин има огромне користи, али носи ризик од крварења – од лакших модрица и крварења десни, до озбиљних случајева који могу бити животно угрожавајући. Упозорења укључују крварење из носа дуже од 10 минута, повраћање крви или крв у кашљу. У озбиљним случајевима, попут крварења у мозгу, потребно је хитно позвати хитну помоћ.
Једини суплемент који се препоручује је витамин Д, 10 микрограма дневно током јесени и зиме, јер се већина витамина Д производи уз помоћ сунчеве светлости, а само мали део долази из хране.
Стручњаци наглашавају: пре него што узмете било који суплемент, увек разговарајте са својим лекаром.