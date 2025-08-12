clear sky
СПАВАЋЕТЕ КАО БЕБА Ставите само ово око палца и заспаћете за 10 минута

12.08.2025.
САН
Фото: freepik ilustarcija

У борби против несанице све што вам је потребно јесте примена једне једноставне методе.

Када не можете да заспите, притисните корен палца, на месту где се спаја са дланом, јер се ту налази тачка одговорна за добар сан.

Не треба јако стењати – након десетак минута осетићете блажу поспаност, а тада престаните са притиском.

Ова метода зове се Су Џок микро-акупунктура и усмерена је на шаке и стопала. Безбедна је и могу је примењивати и аматери, а данас се највише користи у Индији, Кореји и Русији.

Аутор Су Џок терапије, професор Парк Ђи Ву, угледни научник и лекар традиционалне источњачке медицине, након дугогодишње клиничке праксе и сопствених истраживања, открио је и систематизовао независни систем лечења „Су Џок“ преко система кореспонденције минијатурног тела у шакама и стопалима.

Несаница је поремећај спавања који се испољава тешкоћама при успављивању, честим буђењем током ноћи или прераним буђењем ујутру, уз осећај умора и неиспаваности. Може бити краткотрајна – изазвана стресом, променом средине или привременим здравственим проблемима – или хронична, када траје недељама или месецима и значајно утиче на свакодневно функционисање.

Узроци несанице могу бити психолошки (анксиозност, депресија), физички (бол, болест) или повезани са лошим навикама спавања. Дуготрајна несаница повећава ризик од кардиоваскуларних болести, слабљења имунитета и проблема са концентрацијом, па је важно на време потражити стручну помоћ и усвојити здраве навике спавања.

Дневно.хр

