Стручњаци разбили митове ОВЕ НАМИРНИЦЕ НЕ ИЗАЗИВАЈУ РАК, АЛИ ДВЕ ЗАИСТА ПОВЕЋАВАЈУ РИЗИК
Упркос увреженом мишљењу да поједине намирнице могу изазвати рак, стручњаци разбијају неке од најраширенијих митова.
Бројне заблуде о храни довеле су до погрешног уверења да одређене намирнице директно узрокују рак. Међутим, како истичу стручњаци, ниједна појединачна намирница није директно повезана са развојем ове болести. Иако здрав и уравнотежен начин исхране може смањити ризик, важно је нагласити да нису све намирнице које се често етикетирају као канцерогене заиста опасне, преноси Express.
Намирнице које не изазивају рак
Према организацији Cancer Research UK, јаја, кафа и соја нису канцерогене, упркос честим тврдњама.
На пример, јаја никада нису доказано повезана са раком, док свакодневна конзумација кафе може имати потенцијалне здравствене користи, укључујући смањење ризика од рака јетре и материце – иако су потребна додатна истраживања. Соја, која садржи изофлавоне (једињења слична естрогену), такође није доказано повезана са повећаним ризиком од рака.
Што се тиче хемикалије БПА, која се налази у премазима конзервиране хране и у пластичној амбалажи, нема поузданих доказа да изазива рак код људи, иако су нека истраживања на животињама показала могуће штетне ефекте. „Неки људи брину да БПА може изазвати рак јер су лабораторијска истраживања показала канцерогено дејство, али код људи то није поуздано доказано“, појашњавају стручњаци.
Две намирнице које заиста повећавају ризик
Постоје, ипак, две врсте намирница за које је научно потврђено да повећавају ризик од рака – прерађено месо и алкохол.
Конзумирање прерађеног и црвеног меса, попут саламе, шунке и сланине, повећава ризик од рака дебелог црева. Алкохол, чак и у умереним количинама, повећава ризик од неколико врста рака, јер оштећује ћелије и подстиче апсорпцију штетних материја у организму. Без обзира на врсту пића, управо алкохолна компонента оштећује ткива и олакшава улазак канцерогених супстанци.
Иако то не значи да ће свако ко пије алкохол или једе прерађено месо оболети од рака, ризик је доказано већи, па стручњаци саветују да се конзумација сведе на минимум.