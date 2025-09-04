broken clouds
УКИДА СЕ ОБАВЕЗНА ВАКЦИНАЦИЈА ДЕЦЕ? Министар здравља образложио ову идеју

04.09.2025. 16:41
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Вакцинација би требало да буде постепено укинута.

Гувернер Флориде Рон Де Сантис и министар здравља те америчке савезне државе Џозеф Ладапо објавили су да ће се Флорида ангажовати да постане прва америчка држава у којој се постепено укидају све обавезне вакцинације за децу.

Де Сантис је такође најавио оснивање државне комисије под називом "Учинимо Америку поново здравом" по узору на сличне иницијативе које на савезном нивоу промовише федерални секретар за здравство и социјалне услуге Роберт Ф. Кенеди Млађи, преноси ЦБС њуз.

Ладапо, који се често сукобљавао са америчким медицинским естаблишментом, описао је тренутне обавезне вакцинације у америчким школама као "неморалне повреде људских права" које се граниче са ропством.
 

Према његовим речима такве обавезе ускраћују родитеље за право да самостално доносе здравствене одлуке за своју децу.

"Људи имају право да сами доносе одлуке на основу добре информисаности. Немају право да вам говоре шта да ставите у своје тело. Одузмите им то право", рекао је Ладапо на данашњој конференцији за новинаре.
 

Извор:
Б92
Пише:
Дневник
