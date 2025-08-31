overcast clouds
19°C
31.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИМАЛА ЈЕ МАЊЕ ОД ГОДИНУ ДАНА Беба чија мајка није била вакцинисана, умрла од великог кашља

31.08.2025. 11:08 11:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
najnovija opsta

ЛОНДОН: Према подацима Агенције за здравствену безбедност Уједињеног Краљевства (УКХСА), једна беба у Великој Британији, чија мајка није била вакцинисана, умрла је од великог кашља, јавља данас Скај њуз.

Беба, за коју се верује да је имала мање од једне године, умрла је између марта и јуна, и то је први смртни случај бебе од великог кашља у Великој Британији ове године.

Према подацима УКХСА, 33 бебе су умрле од ове болести између 2013. и јуна 2025. године.

Пошто се вакцинација спроводи са 12 месеци, сви преминуле бебе биле су премладе да би биле имунизоване, и зависиле су од имунитета своје мајке и људи око њих.

Од 33 бебе које су умрле између 2013. и 2025. године, 27 је имало мајке које нису вакцинисане пре трудноће.

 

велики кашаљ велики кашаљ епидемија беба мајка
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај