ИМАЛА ЈЕ МАЊЕ ОД ГОДИНУ ДАНА Беба чија мајка није била вакцинисана, умрла од великог кашља
31.08.2025. 11:08 11:10
ЛОНДОН: Према подацима Агенције за здравствену безбедност Уједињеног Краљевства (УКХСА), једна беба у Великој Британији, чија мајка није била вакцинисана, умрла је од великог кашља, јавља данас Скај њуз.
Беба, за коју се верује да је имала мање од једне године, умрла је између марта и јуна, и то је први смртни случај бебе од великог кашља у Великој Британији ове године.
Према подацима УКХСА, 33 бебе су умрле од ове болести између 2013. и јуна 2025. године.
Пошто се вакцинација спроводи са 12 месеци, сви преминуле бебе биле су премладе да би биле имунизоване, и зависиле су од имунитета своје мајке и људи око њих.
Од 33 бебе које су умрле између 2013. и 2025. године, 27 је имало мајке које нису вакцинисане пре трудноће.