(ВИДЕО) ДВА ФЛАСТЕРА И НЕМА ВИШЕ МУЧНИНЕ У ВОЖЊИ Једна мама је поделила генијалан трик који ради посао
Путовање на мору или неку другу дестинацију, родитељима некад веома тешко пада, посебно ако имају децу која лоше подносе вожњу, па им је често мука, повраћају...
Друштвеним мрежама последњих дана дели се трик за спречавање мучнине у вожњи код деце, који подразумева лепљење фластера преко пупка. Док корисници тврде да делује, стручњаци кажу да је вероватно реч о плацебо ефекту, као и да нису против употребе.
Ако сте провели неко време анализирајући видеоматеријале на ТикТоку и Инстаграму који тврде да вас уче стварима које би искусни родитељи "волели да су знали раније", вероватно сте наишли на трик за спречавање мучнине у вожњи код деце, који подразумијева лепљење два унакрсно постављена фластера преко пупка малишана.
Иако не постоје чврсти научни докази који подржавају ову технику, многи родитељи се куну у њу.
У једном видео снимку, Артем који стоји иза профила "smart.move.family" каже: "Овај једноставан трик је помогао мом детету с мучнином на путовањима - само залепите фластер преко пупка. Деловало је савршено током наше последње вожње".
Сам трик је једноставан као што звучи. Пре него што кренете на пут, ставите два фластера унакрсно постављена преко пупка малишана. Смер постављања изгледа није битан, као ни величина фластера.
На ТикТоку су се низали снимци и коментари корисника који тврде да трик функционише.
Кад је реч о медицинском/научном становишту - употреба фластера преко пупка је плацебо третман. Нема неуролошки ефекат и не би се очекивало да утиче на мучнину током вожње.
Ипак, стручњаци нису против тога да се покуша, под условом да се то уради на сигуран начин.
Препоручује се да родитељи користе чисте фластере, редовно их мењају и избегавају њихову употребу дуже од неколико сати у континуитету јер се дечија кожа може брзо иритирати.