scattered clouds
27°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ ПОНОВО ОТКАЗАО ТРЕНИНГ: У сали један играч

04.09.2025. 12:31 12:35
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
pesic
Фото: fiba.basketball

Кошаркашка репрезентација Србије је у среду увече имала изузетно напоран дуел. Поражена је од Турске у мечу који многи сматрају најквалитетнијим у досадашњем току Евробаскета.

Због тога није нелогично што је селектор „Орлова“ Светислав Пешић донео одлуку да откаже тренинг који је био заказан за поподневне часове у Риги.

Термин за тренинг Србије остао је обезбеђен, па ће га искористити само један играч Србије, како би радио индивидуално.

У питању је плејмејкер Василије Мицић, који од припремног периода има проблем са повредом. Најскупљи играч Евролиге враћа се у пун ритам и сваки тренинг му је у овој фази веома користан за постизање играчке форме.

Ово није први пут да селектор Пешић отказује тренинг услед згуснутог распореда утакмица и великих напора. Претходни пут су факултативни тренинг одрадили Вања Маринковић и Василије Мицић.

Наредну утакмицу на Европском првенству Србија игра у суботу од 20.45 у осмини финала турнира, а ривал ће јој бити репрезентација Финске.

Евробаскет светислав пешић тренинг
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАЈНОВИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ АЛЕКСЕ АВРАМОВИЋА И ТРИСТАНА ВУКЧЕВИЋА Ево да ли настављају првенство и шта кажу лекари!
Printscreen Arena Sport TV

НАЈНОВИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ АЛЕКСЕ АВРАМОВИЋА И ТРИСТАНА ВУКЧЕВИЋА Ево да ли настављају првенство и шта кажу лекари!

04.09.2025. 12:06 12:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРБИЈА ИЗГУБИЛА, АЛИ САДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ Ево шта улива наду и ЗАШТО ЈЕ ДОБРО ШТО СМО ИЗГУБИЛИ
Guduric

СРБИЈА ИЗГУБИЛА, АЛИ САДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ Ево шта улива наду и ЗАШТО ЈЕ ДОБРО ШТО СМО ИЗГУБИЛИ

04.09.2025. 09:37 09:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПЕШИЋ НАКОН ПРВОГ ПОРАЗА: Детаљи пресудили, морамо да се прилагодимо суђењу
спорт

ПЕШИЋ НАКОН ПРВОГ ПОРАЗА: Детаљи пресудили, морамо да се прилагодимо суђењу

03.09.2025. 23:06 23:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БОЛАН ПОРАЗ КОШАРКАША Србија поклекла у завршници
спорт

БОЛАН ПОРАЗ КОШАРКАША Србија поклекла у завршници

Србија је поражена од Турске 95:90 у 5. колу Европског првенства и у осмини финала играће против Финске.
03.09.2025. 21:13 22:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОЗНАТО КАД СРБИЈА ИГРА С ФИНСКОМ: „Орлови“ у овом термину почињу борбу за четвртфинале Евробаскета
спорт

ПОЗНАТО КАД СРБИЈА ИГРА С ФИНСКОМ: „Орлови“ у овом термину почињу борбу за четвртфинале Евробаскета

03.09.2025. 23:17 23:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај