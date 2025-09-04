СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ ПОНОВО ОТКАЗАО ТРЕНИНГ: У сали један играч
Кошаркашка репрезентација Србије је у среду увече имала изузетно напоран дуел. Поражена је од Турске у мечу који многи сматрају најквалитетнијим у досадашњем току Евробаскета.
Због тога није нелогично што је селектор „Орлова“ Светислав Пешић донео одлуку да откаже тренинг који је био заказан за поподневне часове у Риги.
Термин за тренинг Србије остао је обезбеђен, па ће га искористити само један играч Србије, како би радио индивидуално.
У питању је плејмејкер Василије Мицић, који од припремног периода има проблем са повредом. Најскупљи играч Евролиге враћа се у пун ритам и сваки тренинг му је у овој фази веома користан за постизање играчке форме.
Ово није први пут да селектор Пешић отказује тренинг услед згуснутог распореда утакмица и великих напора. Претходни пут су факултативни тренинг одрадили Вања Маринковић и Василије Мицић.
Наредну утакмицу на Европском првенству Србија игра у суботу од 20.45 у осмини финала турнира, а ривал ће јој бити репрезентација Финске.