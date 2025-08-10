clear sky
Б92: Романса у правосуђу утиче на ток правде у Србији?

10.08.2025. 19:05 19:14
Пише:
Дневник
Извор:
B92.net
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com / dnevnik.rs

Портал Б92, позивајући се на наводе више медија, али и изворе из Тужилаштва за организовани криминал, објавио је инфомацију да шеф овог тужилаштва, Младен Ненадић и судија за претходни поступак, Ивана Бурсаћ, „више ни не крију своју блискост која је одавно прерасла обичан пријатељски однос“.

Овај портал преноси медијске наводе да Ненадића и Бурсаћ „повезује интимна веза која утиче и на сам распоред хапшења, јер Ненадић најосетљивије акције заказују у данима када је Бурсаћ дежурна, што им омогућава не само близак свакодневни контакт него и заједничко управљање поступцима

Однос двоје заљубљених је видљив и у свакодневници, пишу медији. Ненадић јој сваког јутра купује доручак, од омиљених пецива и најдраже кафе, а познати су и његови ситниали скупоцени поклони са којима се дискретно похвали колегиницама. 

Љубавни скандал постао је јавна ствар када је судија Бурсаћ ушла у болничку собу Горана Весића само неколико сати после операције. Како се наводи на сајту једног дневног листа упркос озбиљном постоперативном стању, Ивана Бурсаћ је без имало образа дошла у болницу и захтевала од Весића да да изјаву како би узела изјаву и завршио у притвору, пишу медији.

Ако су све ове приче истина, љубав двоје моћних људи не утиче само на њихов живот, или животе њихових супружника,  већ и на ток правде у Србији“, преноси Б92.

