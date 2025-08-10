Б92: Романса у правосуђу утиче на ток правде у Србији?
Портал Б92, позивајући се на наводе више медија, али и изворе из Тужилаштва за организовани криминал, објавио је инфомацију да шеф овог тужилаштва, Младен Ненадић и судија за претходни поступак, Ивана Бурсаћ, „више ни не крију своју блискост која је одавно прерасла обичан пријатељски однос“.
Овај портал преноси медијске наводе да Ненадића и Бурсаћ „повезује интимна веза која утиче и на сам распоред хапшења, јер Ненадић најосетљивије акције заказују у данима када је Бурсаћ дежурна, што им омогућава не само близак свакодневни контакт него и заједничко управљање поступцима“.
„Однос двоје заљубљених је видљив и у свакодневници, пишу медији. Ненадић јој сваког јутра купује доручак, од омиљених пецива и најдраже кафе, а познати су и његови ситни, али скупоцени поклони са којима се дискретно похвали колегиницама.
Љубавни скандал постао је јавна ствар када је судија Бурсаћ ушла у болничку собу Горана Весића само неколико сати после операције. Како се наводи на сајту једног дневног листа упркос озбиљном постоперативном стању, Ивана Бурсаћ је без имало образа дошла у болницу и захтевала од Весића да да изјаву како би узела изјаву и завршио у притвору, пишу медији.
Ако су све ове приче истина, љубав двоје моћних људи не утиче само на њихов живот, или животе њихових супружника, већ и на ток правде у Србији“, преноси Б92.