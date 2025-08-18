У Београду протест на три локације БЕЗ ПРИСУСТВА ПОЛИЦИЈЕ Министри са присталицама СНС испред Скупштине Србије
У Београду је вечерас на три локације почео протест на који су позвали студенти у блокади под називом "Где смо оно стали?", а окупљања су најављена у још неколико градова у Србији.
Мања група демонстраната, међу којима је председник Демократске странке Срђан Миливојевић, окупила се испред Пољопривредног факултета у Земуну, одакле су кренули да се споје са групом која је блокирала кружни ток код Општине Нови Београд, одакле су наставили шетњу, док је трећа група блокирала раскрсницу Булевара Краља Александра и Рузвелтове.
Ни на једној од те три локације није приметно присуство полиције.
Министри Владе испред Скупштине са присталицама СНС
Министри Владе Србије окупили су се вечерас сипред Нарднсе скупштине Србије и у Пионирском парку.
У кампу испред Скупштине Србије налазе се присталице СНС.
У Пионирском парку су министри Синиша Мали, Никола Селаковић, Адријана Месаровић, али и директори јавних предузећа, јављају "Новости".
Прошле недеље током протеста које су организовали студенти у блокади и тзв зборови грађана нападане су и паљене просторије Српспске напредне странке и других странака, а током нереда, према речима министра унутрашњих послова Ивице Дачића повређено је око 130 полицајаца.
Дачић је јуче рекао да је највише нарушавања јавног реда и мира, било је у Ваљеву, Београду и Новом Саду, где су демолиране просторије СНС.
Председник Србије Александар Вучић поручио је у јучерашњем обраћању нацији да ће се за неколико дана видети сва одлучност државе, која ће искористити све што јој је на располагању да врати ред, мир и поредак.
Он је поручио да ће се држава супротставити свим спољним притисцима, свима који јој прете, али и да неће бити уведено ванредно стање.