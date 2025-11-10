БЕСПЛАТНИ ВАУЧЕРИ ЗА ОДМОР ЗА 250.000 ГРАЂАНА СРБИЈЕ? Тражи се измена буџета и дигитализација поделе ваучера
Удружење „Моја Србија“ упутило је званичан позив министру туризма и омладине Хусеину Мемићу да измени одлуке о издвајању средстава за ваучере за субвенционисани одмор у Србији.
У предлогу буџета за 2026. годину предвиђено је 300 милиона динара, што омогућава издавање свега 30.000 ваучера у вредности од по 10.000 динара, док удружење предлаже квоту од чак 250.000 ваучера.
Из „Моје Србије“ захтевају да се задржи или повећа вредност ваучера, да се рок за крај акције помери са 20. новембра на 20. децембар, као и да се процес потпуно дигитализује. Предлажу да грађани који изаберу електронски ваучер имају краћи рок за предају формулара — 15 дана уместо садашњих 30.
Такође, удружење тражи израду посебне апликације преко које би угоститељи могли да очитавају дигитални код са мобилног телефона гостију, а која би била директно повезана са платним прометом.
Подсећају да су више пута тражили од Владе Србије да се издвоје средства за најмање 250.000 ваучера, што сматрају оптималним бројем за задовољење потреба грађана и угоститеља.
– Квота од 30.000 ваучера недовољна је да задовољи потребе туристичког сектора и грађана. Ако се ова одлука не промени, угоститељи ће, као и ове године, имати више штете него користи – наведено је у саопштењу.
На листи угоститеља који прихватају ваучере тренутно је око 5.000 објеката, што значи да би свако од њих примио у просеку свега шест ваучера, док би истовремено морали да одраде више од 200.000 нереализованих резервација.
Из „Моје Србије“ подсећају да је у протеклих десет година подељено више од милион ваучера, што је вишеструко увећало промет у домаћем туризму и допринело запошљавању у угоститељству. Многи су, додају, уз помоћ кредита проширили и адаптирали смештајне капацитете како би удовољили растућем интересовању домаћих гостију.
– Овогодишња квота од 30.000 ваучера практично је обесмислила акцију покренуту пре десет година. Поновно смањење броја ваучера имало би далекосежне последице по развој домаћег туризма – закључује се у саопштењу удружења.