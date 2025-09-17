БИОСКОПСКА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА МАЛОГ ИВАЊИЧАНИНА Хумани гест за Небојшин први корак
ИВАЊИЦА: Дом културе Ивањица организује специјалну биоскопску пројекцију анимираног филма за децу „Принцеза Лате и магични водени камен” у уторак, 23. септембра од 18 часова.
Овај пут биоскоп има посебну мисију – да помогне малом Небојши Ђорђевићу који им седам година, у његовој борби за прве кораке.
Улазнице неће имати фиксну цену, посетиоци ће моћи да издвоје онолико колико желе и могу, а сва прикупљена средства Дом културе ће уплатити на рачун за Небојшино лечење преко Хуманитарне фондације „Буди хуман”.
Небојша је превремено рођен у 34. недељи трудноће. У септембру 2018. године у узрасту од 4 месеца, док је био хоспитализован на одељењу пулмологије због акутног бронхитиса, код детета је запажена хипотонија након чега је упућен на специјалистичке прегледе и анализе којима су установљене дијагнозе: Мешовити специфични поремећаји развоја, апнеја-повремени прекид дисања при спавању и мали раст.
Због регистрованог развојног кашњења укључен је у физикални и дефектолошко-логопедски третман, психомоторни развој је дисхармоничан и у целини у нивоу лако успореног, док је развој, крупна моторика, веома успорен.
Небојши су потребне бројне и континуиране терапије – од физикалних и логопедских третмана до специјалистичких прегледа, лабораторијских и генетских анализа.
Поред тога, неопходна су и бањска лечења, као и покривање пратећих трошкова пута и смештаја. Све ово изискује велика финансијска средства која његова породица више не може сама да обезбеди, те је свака подршка људи добре воље драгоцена.
За Небојшин први корак – будимо хумани!