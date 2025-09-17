overcast clouds
23°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БИОСКОПСКА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА МАЛОГ ИВАЊИЧАНИНА Хумани гест за Небојшин први корак

17.09.2025. 13:28 13:41
Пише:
Дневник
Извор:
RINA
Коментари (0)
небојша
Фото: screenshot/буди хуман

ИВАЊИЦА: Дом културе Ивањица организује специјалну биоскопску пројекцију анимираног филма за децу „Принцеза Лате и магични водени камен” у уторак, 23. септембра од 18 часова.

Овај пут биоскоп има посебну мисију – да помогне малом Небојши Ђорђевићу који им седам година, у његовој борби за прве кораке.

Улазнице неће имати фиксну цену, посетиоци ће моћи да издвоје онолико колико желе и могу, а сва прикупљена средства Дом културе ће уплатити на рачун за Небојшино лечење преко Хуманитарне фондације „Буди хуман”.

Небојша је превремено рођен у 34. недељи трудноће. У септембру 2018. године у узрасту од 4 месеца, док је био хоспитализован на одељењу пулмологије због акутног бронхитиса, код детета је запажена хипотонија након чега је упућен на специјалистичке прегледе и анализе којима су установљене дијагнозе: Мешовити специфични поремећаји развоја, апнеја-повремени прекид дисања при спавању и мали раст.

Због регистрованог развојног кашњења укључен је у физикални и дефектолошко-логопедски третман, психомоторни развој је дисхармоничан и у целини у нивоу лако успореног, док је развој, крупна моторика, веома успорен.

Небојши су потребне бројне и континуиране терапије – од физикалних и логопедских третмана до специјалистичких прегледа, лабораторијских и генетских анализа.

Поред тога, неопходна су и бањска лечења, као и покривање пратећих трошкова пута и смештаја. Све ово изискује велика финансијска средства која његова породица више не може сама да обезбеди, те је свака подршка људи добре воље драгоцена.

За Небојшин први корак – будимо хумани!

хуманитарна акција прикупљање помоћи
Извор:
RINA
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОМОЗИМО ДАНИЦИ АНТОНИНИ Рођена је са само 1.200 грама и сада бије важну животну битку
даница

ПОМОЗИМО ДАНИЦИ АНТОНИНИ Рођена је са само 1.200 грама и сада бије важну животну битку

16.09.2025. 13:41 13:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај