16.09.2025.
Нови Сад
ПОМОЗИМО ДАНИЦИ АНТОНИНИ Рођена је са само 1.200 грама и сада бије важну животну битку

даница
Фото: РИНА/Fondacija Humanost bez granica

ЧАЧАК: Једанаестогодишња девојчица Антонина Даница Кубуровић је превремено рођена беба у 32. недељи и са само 1.200 грама. 

То се одразило на њено здравље и Антонина има церебралну парализу, не говори, не хода и није самостална.

Антонини Даници потребна су средства за константне терапије и логопедске третмане. Иначе, ова девојчица рођена је после 15 година чекања њене мајке и оца да се остваре у улози родитеља

Овим путем позивамо све људе добре воље да помогну Антонини Даници да оздрави.

Како можете да помогнете:

Пошаљите СМС са бројем 187 на 2407; (Цена поруке је 200 динара, ПДВ се не наплаћује).

Уплате можете извршити путем динарског и девизног рачуна, Е-донирај плаћањем картицама или преко ПаyПал. платформе.

Могућност слања СМС порука доступна је корисницима мрежа МТС, Yеттел, А1 и Глобалтел.

Помозимо Антонини!

СМС: 187 на 2407

Динарски рачун: 160-6000001739387-03

Девизни рачун: 160-6000001739537-38

IBAN: RS35160600000173953738

SWIFT-BIC/DBDBRSBG

Скенирај и донирај: NBS IPS QR kod

Онлајн донације: E-doniraj, PayPal.

