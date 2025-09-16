ПОМОЗИМО ДАНИЦИ АНТОНИНИ Рођена је са само 1.200 грама и сада бије важну животну битку
ЧАЧАК: Једанаестогодишња девојчица Антонина Даница Кубуровић је превремено рођена беба у 32. недељи и са само 1.200 грама.
То се одразило на њено здравље и Антонина има церебралну парализу, не говори, не хода и није самостална.
Антонини Даници потребна су средства за константне терапије и логопедске третмане. Иначе, ова девојчица рођена је после 15 година чекања њене мајке и оца да се остваре у улози родитеља
Овим путем позивамо све људе добре воље да помогну Антонини Даници да оздрави.
Како можете да помогнете:
Пошаљите СМС са бројем 187 на 2407; (Цена поруке је 200 динара, ПДВ се не наплаћује).
Уплате можете извршити путем динарског и девизног рачуна, Е-донирај плаћањем картицама или преко ПаyПал. платформе.
Могућност слања СМС порука доступна је корисницима мрежа МТС, Yеттел, А1 и Глобалтел.
Помозимо Антонини!
СМС: 187 на 2407
Динарски рачун: 160-6000001739387-03
Девизни рачун: 160-6000001739537-38
IBAN: RS35160600000173953738
SWIFT-BIC/DBDBRSBG
Скенирај и донирај: NBS IPS QR kod
Онлајн донације: E-doniraj, PayPal.