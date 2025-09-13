БОЉИ УСЛОВИ ЗА ВОЖЊУ НЕГО ПРЕТХОДНИХ ДАНА АМСС објашњава шта се дешава на српским путевима
Мањи број путничких возила на ауто-путевима у другом викенду септембра доноси уобичајено време задржавања на путничким терминалима српских граничних прелаза, што наговештава крај летње туристичке сезоне али и олакшава вожњу на најфреквентнијим путним правцима кроз земљу, наводи се у саопштењу АМСС.
Услови за вожњу су у односу на претходне дане бољи, наводи АМСС и додаје да једино у кошавском подручју због појачаног ветра вожња може бити напорнија.
На наплатним станицама на ауто-путевима, према последњим информацијама добијеним од ЈП “Путеви Србије”, нема задржавања возила.
Према последњим информацијама Управе граничне полиције Републике Србије, на путничким терминалима граничних прелаза, ни на уласку, ни на изласку из Србије, нема задржавања.
На теретним терминалима граничног прелаза Батровци теретна возила чекају до 60 минута.
На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.