ЦЕНА ХРАНЕ ПОСКУПЕЛА И ДО 80 ПОСТО ЗА ГОДИНУ ДАНА Ево разлога поскупљења
13.08.2025. 11:40 11:47
Цене пољопривредних и рибарских производа у јуну су у односу на јун прошле године повећане за 13,4 одсто, објавио је Републички завод за статистику.
Посматрано по главним групама производа, на раст цена највише су утицале цене жита, 3,9 одсто и воћа, 81,4 одсто.
Цене пољопривредних и рибарских производа у јуну у односу на мај су у просеку повећане за 1,5 одсто, а највећи утицај на овај раст имали су воће, 22,0 одсто и стока и живина, 6,7 одсто.
Цене ових производа за првих пола године су у односу на исти период 2024. у просеку повећане за 4,8 одсто. Томе је највише допринео раст цена жита од 15,9 одсто, воћа, 32,6 одсто и индустријског биља за 4,9 одсто.