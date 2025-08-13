clear sky
30°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЦЕНА ХРАНЕ ПОСКУПЕЛА И ДО 80 ПОСТО ЗА ГОДИНУ ДАНА Ево разлога поскупљења

13.08.2025. 11:40 11:47
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Namirnice
Фото: pixabay.com

Цене пољопривредних и рибарских производа у јуну су у односу на јун прошле године повећане за 13,4 одсто, објавио је Републички завод за статистику.

Посматрано по главним групама производа, на раст цена највише су утицале цене жита, 3,9 одсто и воћа, 81,4 одсто.

Цене пољопривредних и рибарских производа у јуну у односу на мај су у просеку повећане за 1,5 одсто, а највећи утицај на овај раст имали су воће, 22,0 одсто и стока и живина, 6,7 одсто.

Цене ових производа за првих пола године су у односу на исти период 2024. у просеку повећане за 4,8 одсто. Томе је највише допринео раст цена жита од 15,9 одсто, воћа, 32,6 одсто и индустријског биља за 4,9 одсто.

храна цене хране економија пољопривреда
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај