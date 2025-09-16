clear sky
У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БОРБЕ ПРОТИВ КАНЦЕРА Институт за онкологију Војводине и Међународна агенција за атомску енергију потписали уговор о сарадњи

16.09.2025. 15:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

У седишту Уједињених нација у Бечу данас је потписан уговор о сарадњи између Института за онкологију Војводине и Међународне агенције за атомску енергију (IAEA), чиме Институт постаје један од референтних тренинг центара у свету за обуку стручњака у области радиотерапије.

Уговор су потписали начелница Одељења Радијационе онкологије у Институту за онкологију Војводине доц. др Оливера Иванов и генерални директор IAEA Рафаел Маријано Гроси.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Потписивању уговора о сарадњи присуствовала је председница Покрајинске владе и Управног одбора Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије Маја Гојковић која је изјавила да је Институт у Сремској Каменици својим дугогодишњим радом и међународном сарадњом заслужио овај статус.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Према њеним речима, Институт је значајно унапредио квалитет својих услуга и расположивост опреме, обезбедио обуку за запослене и прерастао у центар за обучавање не само за стручњаке из Србије, већ и из региона.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

„Ово је велико признање не само за Институт, већ и за читав здравствени систем Србије јер је препознат као стратешки партнер у глобалној иницијативи која има за циљ да обезбеди приступ квалитетној радиотерапији широм света. Отворени смо за будуће иницијативе које ће бити усмерене на изградњу капацитета како у нашем Институту, тако и у другим центрима“, истакла је Гојковићева.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Међународна агенција за атомску енергију (IAEA) је пре две године покренула иницијативу „Rays of Hope“ којом се одабрани центри, са којима IAEA има дуготрајну успешну сарадњу, центрима који су у претходном дужем периоду били организатори међународних тренинга, курсева, радионица, и који спроводе радиотерапију високог нивоа квалитета, позвани да конкуришу за овај престижни статус.

Иницијатива „Rays of Hope“ има за циљ унапређење борбе против канцера у земљама у развоју, кроз јачање инфраструктуре, обуку стручњака и међународну сарадњу у области онколошке радиотерапије.

У име Института, потписивању уговора присуствовала је и Борислава Петровић, медицински физичар.

Институт за онкологију Војводине
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Пише:
Дневник
