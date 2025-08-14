„ДА НИСАМ ПУЦАО У ВАЗДУХ, КО ЗНА ШТА БИ БИЛО“ Заставник Војске Србије Владимир Бркушанин о ситуацији синоћ у Новом Саду "НАПАД ЈЕ БИО СИЛОВИТ"
Заставник Војске Србије Владимир Бркушанин који је испалио хитац у ваздух током инцидента у Новом Саду, обратио се на конференцији за новинаре са директором Војнобезбедносне агенције (ВБА) генерал-потпуковник Ђуром Јованићем.
Бркушанин је рекао да је јуче био на редовном задатку обезбеђења одређеног лица и да их је том приликом напала група од скоро 100 људи са металним, дрвеним палицама, топовским ударима, бакљама, каменицама.
"Напад је био силовит. Ми смо пружили углавном пасиван отпор тако што смо штитили виталне делове и одупирали се колико смо могли. У тренутку када су нас опколили са три стране, иза нас је био зид, проценио сам да је мој живот и живот колега угрожен. Употребио сам ватрено оружје и испалио метак у ваздух, у безбедном правцу. Тог момента су се нападачи разбежали", рекао је он.
Додао је да одговорно тврди да то није урадио да би последице по њега и његове колеге биле далеко теже.
"Желим да напоменем да се овим послом бавим преко 20 година и да нисам имао прилике да видим такав бес, такву мржњу према овлашћеним лицима. Притом су знали да смо овлашћена лица, више пута смо упозоравали, али то за ову моју богату каријеру нисам имао прилике да видим и тиме сам врло изненађен", рекао је он.
Директор ВБА је истакао да ће овлашћена службена лица Министарства одбране и Војске Србије заједно са другим надлежним органима Републике Србије у наредном периоду извршити идентификацију и проналажење нападача и предузети све друге законом прописане радње и мере према њима.