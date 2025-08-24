ДАНАС СЛАВИМО СВЕТОГ ЕВПЛА Ево шта би требало да урадите, верује се да овај обичај доноси СРЕЋУ и ЗДРАВЉЕ
Српска православна црква и верници данас славе дан сећања на Светог мученика и архиђакона Евпла, светитеља који је живео на Сицилији крајем 3. века.
Оно што се о Светом Евплу зна јесте да је био ђакон у Катани Сицилијској где је у то време живело много хришћана. Цар Диоклециан је сазнао да се учење на том острву брзо шири, па је послао војводу Пентагура да поубија све хришћане.
Међутим, када је стигао на Сицилију, Пентагур не нађе ниједног верника јер су се сви на време сакрили. Тада неко оптужи Светог Евпла да га је видео како околи “иде с неком књигом код тајних хришћана, и чита им ту књигу”.
То је у ствари, било свето Јеванђеље. Због тога су Римљани ухапсили Евпла, ставили му књигу око врата и одвели га у тамницу где су га изгладњивали.
Затим су га подвргли страшним мукама. Према предању, када су га тукли гвоздени моткама он је говорио:
- Ове су муке за мене као паучина, нађите неке љуће.
Када су Светог Евпла извели на губилиште он је отворио Библију и почео да чита из ње окупљеном народу. Чувши његове речи и видевши како истрајно страда због својих уверења многи псу поверовали у Христово учење и постадоше хришћани.
Према историјским записима Свети мученик и архиђакон Евпло пострадао је 304. године, а његове чудотворне му мошти данас леже у једном селу близу Неапоља званом Вицо della Батониа.
Светог Евплоа сматрају заштитником “људи од пера”, учењака и мислилаца који често страдају због својих ставова и уверења. Верује се да овај мученик бдије над њима и да ће помоћи свакоме ко му се обрати овом молитвом:
- Мученик Твој Господе, Евпло, у страдању своме је примио непропадљиви венац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победи, а разори и немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше.