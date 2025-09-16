clear sky
ДЕЧАК (4) САМ НАПУСТИО ВРТИЋ Нико није приметио његов одлазак ЗАПОСЛЕНИ РЕКЛИ ДА СУ СВА ДЕЦА НА БРОЈУ

dete
Фото: Canva / ilustracija

Четворогодишњи дечак данас је сам напустио вртић у Врању, а нико од запослених није приметио да га нема.

Дете је, срећом, пронашла једна жена код бензинске пумпе, али је и одговор запослених забринуо све. 

Жена је приметила дете у близини бензинске пумпе у Врању, па је одмах питала у вртићу „Сунце“ где су јој рекли да су „сва деца на броју“ да би се касније испоставило да је дечак обуо патике и напустио вртић, а да нико није приметио, сазнају Новости. 

О свему је обавештена полиција која је изашла на лице места, а убрзо су дошли и родитељи детета.

Овај догађај узнемирио је не само запослене и децу у вртићу већ и бројне пролазнике у насељу Ледена стена, пре свега због прометне саобраћајнице којом је дете прошло. 

У Полицијској управи нису могли да износе никакве детаље у овом тренутку, с озиром на то да је рад на случају у току. 

У управи Предшколске установе је речено да је директорка Лидија Петковић на састанку, те да ће се јавити касније.

(k1info.rs)

