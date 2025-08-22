ДЕВОЈКЕ ЖИВЕ ЗАХВАЉУЈУЋИ КОНСТАНТИНУ ИЗ ТРСТЕНИКА Ово је причa о хероју и ХРАБРОСТИ; Његових 30 секунди - њихов цео живот
На ауто-путу код Ражња се пре десетак дана одвијала права драма када су се на старом „пежоу“ у којем су биле три девојке из Ниша одједном појавиле варнице и дим.
Само неколико минута касније, аутомобил се претворио у буктињу. Животе девојака спасао је Константин Живковић (37) из Трстеника, који је возећи иза њих приметио да се нешто дешава и без размишљања одлучио да реагује.
- Ишао сам пословно у Ниш, журио на састанак, али чим сам приметио проблем, у глави ми је само било да морам да спасем девојке! Мислио сам испрва да је квар безазлен, али када се појавио дим, знао сам да се ради о озбиљној опасности - присећа се Константин.
Сигнализацијом је, како каже, покушао да заустави "пежо", а Нишлијке су у почетку игнорисале његова упозорења. Када су се коначно зауставиле, истрчао је из кола, отворио врата и извео их на сигурно. Из гепека је извукао и њихове ствари, а само неколико тренутака касније аутомобил је прогутала ватра.
- Нису одмах реаговале, али нисам одустајао. Претицао сам их, махао рукама, давао им знакове да стану. Кад сам их коначно зауставио, отворио сам врата, извео их напоље и извадио ствари из гепека. За пар минута цео ауто је био у пламену, верујте све се догодило у 30 секунди – прича Константин.
Након што је спасао девојке, Константин им је понудио да их повезе до Ниша. Оне су, међутим, одлучиле да сачекају помоћ, а он је наставио својим путем. Његово име јавност је сазнала тек захваљујући објави његове сестре на друштвеним мрежама.
- Мој брат је херој. Возио је иза њих, видео варнице, блицао им, а кад нису реаговале, претекао их је и натерао да стану. Ауто је за десет минута изгорео. Понудио им је превоз, али оне су чекале сестру. Он је наставио, као и увек, тих и племенит - написала је.
Међутим, ово није први пут да Константин улази у ватру да би спасао друге. Још 2006. године, када се комшиници запалило сено и штала, заједно са оцем утрчао је у пламен како би извукао мотокултиватор и куче које је цвилело у запаљеном објекту. Греда га је, како нам је испричао, тада ударила у главу, али није одустао.
- И дан данас осећам последице тог ударца, али то је ништа у односу на живот једне животиње. Чуо сам како цвили, не могу да останем имун и гледам како један живот бледи у пламену - прича Константин и додаје:
- Пошто радим као приватник, често путујем, верујте, кад видим корњачу, пренесем је на другу страну пута да је неко не згази. То је за мене исто као да помогнем човеку. Живот је живот.
Међутим, оно што Константина брине је то што су се, након што је прича изашла у јавност, појавили коментари да су девојке можда биле непажљиве или под дејством алкохола. Константин то одмах одбацује и додаје да су су га девојке контактирале и да ће се њиховим породицама и лично упознати.
– Девојке су биле нормалне, културне и одговорне. Осетиле су мирис паљевине и виделе лампице на табли, али нису знале шта се дешава. Није било музике, нити неодговорности. Много је злих језика. Девојке су ме позвале, једна је Рускиња, а друге две су из Ниша, ићи ћу да их посетим са супругом чим дођу са одмора – каже он.
На крају, Константин има јасну поруку:
– Када сам видео шта се дешава, нисам размишљао. Немате страх ни дилему у тим тренуцима. То је људска обавеза. У том ауту сам видео нечију сестру, мајку, ћерку. Могла је то да буде и моја породица. То је било мојих 30 секунди, а њима је значило цео живот. Апелујем на све возаче да увек обрате пажњу и да буду одговорни, јер некад ситница значи живот - закључује.
(Telegraf.rs/Kurir)