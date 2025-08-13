ХЕРОЈА "ОДАЛА" СЕСТРА Извукао три другарице из запаљеног аутомобила и нестао МИСТЕРИОЗНИ СПАСИЛАЦ СЕ ЈОШ НИЈЕ ОГЛАСИО
Идентитет мистериозног хероја о којем је претходних дана брујала цела Србија коначно је откривен!
Реч је о Константину Ж. из једног села код Трстеника, који је на ауто-путу код Ражња спасио три девојке из запаљеног аутомобила, а затим нестао пре него што су и стигле да му захвале.
Све је почело пре два дана, када је девојкама из Ниша, које су се враћале из Београда, код Ражња на ауто-путу плануо стари "пежо". Пожар се у року од десет минута разбуктао, а мистериозни мушкарац, пуком срећом, нашао се у правом тренутку на правом месту – извукао их је из аутомобила, изнео ствари из гепека и из пламена изашао неповређен.
Након тога је нестао без трага, а свом хероју девојке су знале само да се зове Константин.
Идентитет открила његова сестра
Ипак, захваљујући објави на друштвеним мрежама, идентитет овог скромног, али изузетно храброг човека је откривен, и то захваљујући његовој сестри!
- Константин Ж. из села код Трстеника, мој брат, херој. Возио је иза њих и видео да им варничи ауто, "блицао" им и кад нису реаговале, претекао их је да би их зауставио - написала је она у коментару.
Девојке су потом, како Константинова сестра наводи, изашле из аута, а он је из гепека побацао кофере поред пута.
- Ауто је за 10 минута изгорео док су стигле службе. Понудио им је превоз до Ниша, али оне су чекале да сестра дође по њих. И тако је наставио својим путем, великог и племенитог срца. У данашње време, у одсуству емпатије, ова вест је вера у људе. Један од њих је мој бата Коле - додала је поносна сестра.
Испод коментара јавио се велики број људи који је упутио само речи хвале њеном брату, међутим Константин се поводом овог догађаја још увек није огласио.
Мистериозни Константин спасио девојке, па нестао без трага
Подсетимо, три другарице из Ниша враћале су се из Београда када им је на код Ражња стари "пежо" плануо на ауто-путу. У само десет минута претворио се у буктињу. Спасио их је непознати човек по имену Константин – извукао их из аута, изнео ствари из гепека и из пламена изашао неповређен.
Нису стигле ни да му се захвале. Када су стигли ватрогасци, он је нестао – без поздрава, без броја телефона. Сада га траже: "Спасио нам је животе, а нестао као из филма", испричала је раније за Југмедиу Јана Крстић, једна од девојака, која је већ стигла кући у Ниш.
Све је почело када су приметиле да их возач иза њих сигналима упорно упозорава да стану. Испрва нису разумеле, па су наставиле да возе још око 500 метара. Тада их је он претекао, пресекао им пут и присилио да се зауставе на зауставној траци.
- Осетиле смо мирис паљевине и виделе слаб дим, мислиле смо да се аутомобил прегрејао. Константин је отворио наша врата и буквално нас истерао напоље, наредивши да се удаљимо. Затим је отворио гепек и почео да вади све што смо имале, невероватном брзином. Ватра је већ гутала аутомобил, дим је био густ, али није одустајао. Одједном је нестао у ватри, а ми смо помислиле да је страдао - причала је Јана.
"Ништа то није, важно је да сте ви добро"
Константин се, међутим, из пламена појавио здрав и неповређен, као из филмске сцене. "Ништа то није, важно је да сте ви добро", рекао им је.
Док су чекале ватрогасце и хитну помоћ, кратко су разговарали. Он им је испричао да је успео да изнесе све ствари које су спремиле за пут. А онда је, истог тренутка када су ватрогасци стигли, нестао – без поздрава, без броја телефона, као фантом.
- Без обзира на стрес, најтеже нам пада што му се нисмо захвалиле. Спасио нам је животе. Могло је да се деси да се од силине топлоте врата аутоматски затворе и да изгоримо, јер о механици ништа не знамо – осим да возимо - навела је.
Аутомобил је, кажу, неколико дана раније прошао технички преглед и био у добром стању. План им је био да се одморе у Нишу, виде родитеље и рођаке, а затим продуже до Егејског мора.
- Не одустајемо од пута. Само нам помозите да пронађемо нашег спасиоца и хероја - поручиле су тада.
