ЂАКОВИЧАНИ ДОШЛИ НА ЛИТУРГИЈУ ИЗ РАЗНИХ КРАЈЕВА Прослављена слава манастира Успења Пресвете Богородице
ЂАКОВИЦА: У манастиру Успења Пресвете Богородице у Ђаковици данас је прослављена храмовна слава Успење Пресвете Богородице, уз присуство око 50 расељених Срба из Ђаковице, који су у организацији Привременог органа Општине Ђаковица и Канцеларије за Косово и Метохију допутовали у свој завичај, где су током боравка посетили и манастир Високе Дечане, једну од највећих светиња српског народа.
Литургију је служио игуман манастира Светих Архангела код Призрена, отац Михаило, уз саслужење оца Петра из манастира Високи Дечани, пароха гораждевачког Ненада Нашпалића и осталог свештенства, преноси ТВ Мост.
Колачари овогодишње славе биле су породице Ђорђевић и Чиветлић, а наредне године ту дужност имаће чак четири породице - Славковић, Томић, Љумовић и Цанић.
Како се наводи, иако у Ђаковици данас живе једино настојница манастира, монахиња Јоаникија, и једина српска повратница, Драгица Гашић, овај долазак Ђаковичана из разних крајева сведочи о снажној љубави према завичају и непоколебивој вери да ће се једнога дана вратити на своја огњишта.
Њихово сабрање представља живи завет потомцима да Ђаковица остаје њихов дом, без обзира на све невоље и страдања кроз која је српски народ прошао од 1999. године.
Привремени орган Општине Ђаковица наглашава да је управо у слози, јединству и заједништву снага и будућност нашег народа.
"Ђаковичани, ма где живели, не одричу се свог завичаја - већ га чувају у срцу, као светињу коју ће једнога дана обновити својим повратком. Ђаковици припада да у будућности живи као мултиетнички град упркос свему, а за Србе је у њој завет и вера, корен и будућност", навели су из Привременог органа Општине Ђаковица.