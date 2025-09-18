clear sky
24°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОГОВОРЕНО Ево када почиње нова академска година

18.09.2025. 15:25 15:28
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Председник Владе Србије проф. др Ђуро Мацут разговарао је данас са ректорима универзитета чији је оснивач Србија о реализацији претходних договора и плановима за почетак наредне академске године, а на састанку је констатовано да ће она почети најкасније 3. новембра.

На састанку у Влади Србије, у конструктивном дијалогу, констатовано је да ће сви универзитети успешно реализовати наставу и спровести испитне рокове у текућој школској години најкасније до 31. октобра 2025. године, као и да ће нова академска 2025/2026. година започети најкасније 3. новембра у свим високошколским установама у Србији, наводи се у саопштењу.

Договорено је да се разговори у наредном периоду интензивирају и да се у њих непосредно укључе и представници факултета у саставу универзитета чији је оснивач Република Србија.

факултети факултети упис нова школска година
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај