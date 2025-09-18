ДОГОВОРЕНО Ево када почиње нова академска година
БЕОГРАД: Председник Владе Србије проф. др Ђуро Мацут разговарао је данас са ректорима универзитета чији је оснивач Србија о реализацији претходних договора и плановима за почетак наредне академске године, а на састанку је констатовано да ће она почети најкасније 3. новембра.
На састанку у Влади Србије, у конструктивном дијалогу, констатовано је да ће сви универзитети успешно реализовати наставу и спровести испитне рокове у текућој школској години најкасније до 31. октобра 2025. године, као и да ће нова академска 2025/2026. година започети најкасније 3. новембра у свим високошколским установама у Србији, наводи се у саопштењу.
Договорено је да се разговори у наредном периоду интензивирају и да се у њих непосредно укључе и представници факултета у саставу универзитета чији је оснивач Република Србија.