27.08.2025.
ДОЛАЗЕ ТРОПСКИ ДАНИ Жега до петка, за викенд наоблачење и пљускови СТИЖЕ И ОЛУЈНИ ВЕТАР

27.08.2025.
Фото: Pixabay.com

Данас се у Србији очекује претежно сунчано и топло време према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умерен, јужни и југоисточни ветар.

Најнижа температура биће од 7 до 17 степени, а највиша од 30 до 33 степена.

У Београду ће данас бити претежно сунчано и топло. Дуваће слаб до умерен, јужни и југоисточни ветар. Најнижа температура биће од 12 до 17 степени, а највиша око 32. 

Упозорење РХМЗ-а

РХМЗ упозорава да ће у четвртак и петак бити сунчано и веома топло време са максималном температуром у четвртак од 32 до 37 степени, а у петак у већини места од 35 до 39 степени, осим у Неготинској Крајини где ће највиша дневна температура достићи 33 степена.

У кошавском подручју биће ветровито са умереним и јаким јужним и југоисточним ветром, који ће у Банату и доњем Подунављу имати и ударе олујне јачине. 

Време за викенд

У суботу (30. августа) очекује се пролазно наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином, уз пад температуре и скретање ветра на умерен до јак западни и северозападни. 

У недељу (31. августа) биће на северу променљиво облачно и суво, а у осталим крајевима местимично са кишом уз постепени престанак падавина и разведравање током дана.

Време почетком септембра

Према прогнози, први дани у септембру (понедељак и уторак,1. и 2. септембра) биће претежно сунчани. 

У уторак у другом делу дана у северним, западним и централним, а у среду (3. септембра) и у осталим крајевима очекује се ново пролазно наоблачење са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.

(k1info.rs)

