ДОЛАЗЕ ТРОПСКИ ДАНИ Жега до петка, за викенд наоблачење и пљускови СТИЖЕ И ОЛУЈНИ ВЕТАР
Данас се у Србији очекује претежно сунчано и топло време према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умерен, јужни и југоисточни ветар.
Најнижа температура биће од 7 до 17 степени, а највиша од 30 до 33 степена.
У Београду ће данас бити претежно сунчано и топло. Дуваће слаб до умерен, јужни и југоисточни ветар. Најнижа температура биће од 12 до 17 степени, а највиша око 32.
Упозорење РХМЗ-а
РХМЗ упозорава да ће у четвртак и петак бити сунчано и веома топло време са максималном температуром у четвртак од 32 до 37 степени, а у петак у већини места од 35 до 39 степени, осим у Неготинској Крајини где ће највиша дневна температура достићи 33 степена.
У кошавском подручју биће ветровито са умереним и јаким јужним и југоисточним ветром, који ће у Банату и доњем Подунављу имати и ударе олујне јачине.
Време за викенд
У суботу (30. августа) очекује се пролазно наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином, уз пад температуре и скретање ветра на умерен до јак западни и северозападни.
У недељу (31. августа) биће на северу променљиво облачно и суво, а у осталим крајевима местимично са кишом уз постепени престанак падавина и разведравање током дана.
Време почетком септембра
Према прогнози, први дани у септембру (понедељак и уторак,1. и 2. септембра) биће претежно сунчани.
У уторак у другом делу дана у северним, западним и централним, а у среду (3. септембра) и у осталим крајевима очекује се ново пролазно наоблачење са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.