few clouds
27°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВО ЈЕ ДЕТАЉНА ПРОГНОЗА ДО ФЕБРУАРА 2026! Септембар доноси температуре до 40°C, а зима крије нешто неочекивано

26.08.2025. 10:24 10:52
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Ilustracija, Dnevnik
Фото: Ilustracija, Dnevnik

Србију чека топао септембар и блага зима. Сунчани дани обележиће почетак јесени, уз могуће екстремне врућине крајем августа до чак 40°C, док нас од октобра до фебруара очекује топлије време са умереним падавинама, најављује Републички хидрометеоролошки завод.

У Србији нас данас очекује пријатно јутро, а затим сунчано и топло време са температурама до 31°C. У јутарњим и преподневним сатима на југозападу и југу биће умерено облачно, али без кише. Ветар ће бити слаб до умерен, са југа. Јутарње температуре кретаће се од 6 до 14°C, док ће дневне достићи између 27 и 31°C.

Седмодневна прогноза најављује сунчано време у среду, уз повремену слабу до умерену облачност и топле дане са температурама мало изнад 30°C.

Према сезонској прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, септембар 2025. у Србији ће бити топлији од просека, уз уобичајену количину падавина. Прва половина месеца донеће касно летње време, са температурама изнад 30°C и јутарњим температурама око 20°C, што је знатно изнад просека. Средње температуре биће 1-2°C више од уобичајених, док ће падавине бити просечне, с тим што ће Војводина бити сувља. Почетком септембра очекује се топло и суво време, уз повремене пљускове и грмљавину, док на југу и истоку температуре могу достићи и 34°C. Крајем месеца долази краће захлађење са севера, доносећи прве јесење дане.

Сезонска прогноза за октобар 2025. – фебруар 2026.

Републички хидрометеоролошки завод предвиђа топлију јесен и зиму са умереним падавинама, уз мања регионална одступања.

Октобар 2025: Продужено Михаљско лето донеће топлије време, посебно у јужним деловима где ће бити сувље. Минималне температуре биће за 0,5-1°C више од просека (око 9,9°C у Београду), а максималне за 0,5-1,5°C више (око 19,2°C у Београду). Падавине ће бити просечне, осим на југу где ће бити испод просека. У Београду се очекује око 39 мм кише.

Новембар 2025: Топлији од просека, са минималним температурама 1-2°C изнад уобичајених (око 5,7°C у Београду) и максималним око 12,9°C у престоници. Падавине ће бити у границама просека, са око 42 мм у Београду.

Децембар 2025: Блажи месец са просечним падавинама, осим у Војводини, Мачви и Тимочкој Крајини где ће бити нешто влажније. Минималне температуре биће око 1,9°C у главном граду, а максималне око 7,5°C, обе изнад просека за 1-2°C.

Јануар 2026: Блажи, са повременим јутарњим мразевима током треће декаде. Минималне температуре биће око 0,3°C, а максималне око 6°C, обе изнад просека. Падавине ће бити просечне, осим на југу где ће бити нешто обилније.

Фебруар 2026: Наставља се блаже време, уз могуће јутарње мразеве у првој половини месеца. Минималне температуре биће око 1,7°C у Београду, а максималне око 8,3°C, обе за 0,5-1°C изнад просека. Падавине ће бити просечне, са око 49 мм у Београду.

Метео
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ЗАВЕЈАЛО У КОМШИЛУКУ Температуре у минусу, метеоролози попалили аларме СНЕГ ПАО У АВГУСТУ
снег

(ФОТО) ЗАВЕЈАЛО У КОМШИЛУКУ Температуре у минусу, метеоролози попалили аларме СНЕГ ПАО У АВГУСТУ

26.08.2025. 08:06 10:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗАЖАРИЛА СЕ ЦЕЛА СРБИЈА Ово је временска прогноза до краја године ВРУЋИНЕ ЋЕ ТРАЈАТИ ДО ОВОГ ДАТУМА, А ЕВО КАД ЋЕ СНЕГ

ЗАЖАРИЛА СЕ ЦЕЛА СРБИЈА Ово је временска прогноза до краја године ВРУЋИНЕ ЋЕ ТРАЈАТИ ДО ОВОГ ДАТУМА, А ЕВО КАД ЋЕ СНЕГ

11.08.2025. 20:24 20:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај