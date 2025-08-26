ОВО ЈЕ ДЕТАЉНА ПРОГНОЗА ДО ФЕБРУАРА 2026! Септембар доноси температуре до 40°C, а зима крије нешто неочекивано
Србију чека топао септембар и блага зима. Сунчани дани обележиће почетак јесени, уз могуће екстремне врућине крајем августа до чак 40°C, док нас од октобра до фебруара очекује топлије време са умереним падавинама, најављује Републички хидрометеоролошки завод.
У Србији нас данас очекује пријатно јутро, а затим сунчано и топло време са температурама до 31°C. У јутарњим и преподневним сатима на југозападу и југу биће умерено облачно, али без кише. Ветар ће бити слаб до умерен, са југа. Јутарње температуре кретаће се од 6 до 14°C, док ће дневне достићи између 27 и 31°C.
Седмодневна прогноза најављује сунчано време у среду, уз повремену слабу до умерену облачност и топле дане са температурама мало изнад 30°C.
Према сезонској прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, септембар 2025. у Србији ће бити топлији од просека, уз уобичајену количину падавина. Прва половина месеца донеће касно летње време, са температурама изнад 30°C и јутарњим температурама око 20°C, што је знатно изнад просека. Средње температуре биће 1-2°C више од уобичајених, док ће падавине бити просечне, с тим што ће Војводина бити сувља. Почетком септембра очекује се топло и суво време, уз повремене пљускове и грмљавину, док на југу и истоку температуре могу достићи и 34°C. Крајем месеца долази краће захлађење са севера, доносећи прве јесење дане.
Сезонска прогноза за октобар 2025. – фебруар 2026.
Републички хидрометеоролошки завод предвиђа топлију јесен и зиму са умереним падавинама, уз мања регионална одступања.
Октобар 2025: Продужено Михаљско лето донеће топлије време, посебно у јужним деловима где ће бити сувље. Минималне температуре биће за 0,5-1°C више од просека (око 9,9°C у Београду), а максималне за 0,5-1,5°C више (око 19,2°C у Београду). Падавине ће бити просечне, осим на југу где ће бити испод просека. У Београду се очекује око 39 мм кише.
Новембар 2025: Топлији од просека, са минималним температурама 1-2°C изнад уобичајених (око 5,7°C у Београду) и максималним око 12,9°C у престоници. Падавине ће бити у границама просека, са око 42 мм у Београду.
Децембар 2025: Блажи месец са просечним падавинама, осим у Војводини, Мачви и Тимочкој Крајини где ће бити нешто влажније. Минималне температуре биће око 1,9°C у главном граду, а максималне око 7,5°C, обе изнад просека за 1-2°C.
Јануар 2026: Блажи, са повременим јутарњим мразевима током треће декаде. Минималне температуре биће око 0,3°C, а максималне око 6°C, обе изнад просека. Падавине ће бити просечне, осим на југу где ће бити нешто обилније.
Фебруар 2026: Наставља се блаже време, уз могуће јутарње мразеве у првој половини месеца. Минималне температуре биће око 1,7°C у Београду, а максималне око 8,3°C, обе за 0,5-1°C изнад просека. Падавине ће бити просечне, са око 49 мм у Београду.