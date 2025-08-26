(ФОТО) ЗАВЕЈАЛО У КОМШИЛУКУ Температуре у минусу, метеоролози попалили аларме СНЕГ ЗАВЕЈАО У АВГУСТУ
На планини Родна у Румунији пао је снег, а метеоролози упозоравају да је температура нижа од уобичајених за ово доба године.
Туристкиња која је планинарила у понедељак снимила је снег близу врха Пјетросу, на надморској висини од преко 2.000 метара.
Снимци објављени на друштвеним мрежама брзо су постали вирални, преноси портал Диги24.
Према румунској Националној метеоролошкој агенцији (АНМ), температура током овог периода је нижа од нормалне, а у граду Мијеркуреа Чук забележена температура је минус један степен Целзијуса.
-1°C 🌡️ Vârful Omu ❄️
25 august 2025
🎥 Radu Manta || Hello, Bușteni #ninge #ninsoare #lapovita #frig #racire #vant #august #vara #zapada#vremea #meteo #primaninsoare pic.twitter.com/CiyRmJhxIk
— Travel to România (@Travel_2Romania) August 26, 2025