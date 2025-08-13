ДРАМАТИЧНО! СЛАВИНАМА У ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ ПРЕТИ ПАУЧИНА Ако не падне киша, већ сутра или прекосутра следе рестрикције
ЧАЧАК: Суша траје већ три месеца, ако водостај настави да опада, биће неопходно да се уведе постепено смањење испоруке воде
Након великог квара на магистралном воду у Овчар Бањи, због ког је у појединим општинама дошло до прекида водоснабдевања, ситуација се постепено враћа у нормалу. Санација је успешно завршена јуче увече, а већ од 22 часа систем је био спреман за испоруку воде ка корисницима.
Према последњим подацима, ка Чачку тренутно иде 170 литара у секунди према великом резервоару у Љубићу, док резервоар Бељина прима 138 литара у секунди. За Прислоницу, односно горњу Трепчу, испоручује се 11 литара, Трбушани добијају 12 литара, а Пријевор 8,4 литра у секунди. Градски резервоари, који су јуче поподне били потпуно празни, сада се пуне и већ имају ниво од око 1,5 метара, односно 70 центиметара.
– Санација је успешно завршена, систем смо покренули већ синоћ и полако нормализујемо испоруку према свим општинама. Ипак, суша траје већ три месеца, река је тренутно нешто мало испод 1.500 литара у секунди и ако водостај настави да опада, бићемо принуђени да уведемо постепено смањење испоруке воде. Уколико не падне киша, већ сутра или прекосутра може доћи до редукција, посебно на вишим спратовима и у насељима на већим котама. Грађане молимо да буду рационални у потрошњи, јер нам је циљ да сви имају довољно воде, али природа нам тренутно не иде на руку - рекао је за РИНУ Зоран Бараћ, директор ЈКП „Рзав“.
Додао је да су градски резервоари јуче били потпуно празни, али да се сада њихови нивои повећавају из сата у сат, те очекује да ће притисак у мрежи наредних дана бити уједначен, осим на вишим спратовима зграда где се и даље бележе мањи проблеми.
У Лучанима строго забрањено прање и заливања, следе казне
Због најављених рестрикција од стране ЈП „Рзав“ Ариље, од 14. августа 2025. године од 8 часова, надлежни у Лучанима апелују на потрошаче да у наредном периоду рационално користе воду, искључиво за основне животне потребе, како би се одржало уредно водоснабдевање. Свако ненаменско трошење воде, попут заливања, прања тротоара и сличних радњи, као и свако друго отежавање водоснабдевања, биће санкционисано од стране комуналне инспекције.
Уколико мере рестрикције које је увело ЈП „Рзав“ не дају задовољавајуће резултате, уведене ће бити додатне рестрикције према несавесним корисницима. Надлежни још једном апелују на грађане да воду користе рационално и савесно и захваљују се на разумевању.
