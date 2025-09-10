ЛЕКАРИ ХИТНЕ ПОМОЋИ НА ОБУЦИ НА ИНСТИТУТУ ЗА КВБ Едукација која може да смањи смртност
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине покренуо је пројекат едукације лекара из Завода за ургентну медицину у коришћењу ултразвука.
Координаторка пројекта је начелница Одељења за кардиоваскуларни имиџинг и функционалну дијагностику Института др Снежана Стојшић.
- Циљ пројекта је да лекари науче да се прецизно оријентишу и ураде ултразвук ради прецизније дијагностике. Тиме ће се смањити смртност и скратити време транспорта, да се донесе права одлука о томе где ће да носе пацијента – објашњава др Стојшић.
Лекари који се едукују моћи ће да ураде ултразвук на терену, без обзира на то да ли је у питању ситуација у стану, на улици или у колима хитне помоћи. У случају инфаркта или ако им је сумњиво да може да буде у питању инфаркт, захваљујући овом прегледу могу да виде да ли је у питању кардиолошка ситуација.
- Лекари из хитне помоћи опремљени су портабл апаратима и на лицу места могу да ураде снимање и донесу одлуку да ли је пацијент за Институт, да ли да му дају терапију на лицу места, да ли га возе у Ургентни центар ако није кардиолошки пацијент или га воде у Институт за плућне болести Војводине – наводи др Стојшић.
Лекари из Завода за ургентну медицину, њих петоро, долазе на Институт и уче како се ради ултразвук, да сви буду едуковани. Др Стојшић напомиње како је ово прва група лекара, а курс је почео овог месеца и траје четири месеца, односно до краја године.
- Они могу да долазе сваког дана на едукацију, али то зависи од њихових смена. Потребно је да на едукацији проведу најмање 70 сати. Сваки лекар из хитне помоћи има свог ментора и са њим стално ради, од првог корака до интерпретације налаза и тога шта треба да се мери – испричала је др Стојшић и напоменула како је ово пројекат Градске управе за здравство.
Осим др Стојшић, менторке лекарима из хитне помоћи су и доценткиње др Маја Стефановић, др Татјана Миљковић и др Марија Бјелобрк, као и професорка др Снежана Тадић.