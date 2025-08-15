clear sky
НЕМА ОПУШТАЊА – НАРАНЏАСТИ АЛАРМ И ДАЉЕ ЈЕ АКТИВАН! Екстремна топлота и суво тло савршен рецепт за катастрофу ХОЋЕМО ЛИ СЕ ОСВЕЖИТИ?

15.08.2025. 09:29 09:48
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
vruće
Фото: архива Дневника

РХМЗ је подсетио да је и данас на снази упозорење на високе температуре које ће се задржати до суботе.

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) објавио је да ће данас у већем делу Србије бити претежно сунчано. Једино ће на југу и у планинским пределима бити умерено облачно. На југу Баната, у доњем Подунављу и на истоку Србије повремено ће дувати јак југоисточни ветар. Ујутру температура од 14 до 23, током дана вруће – од 34 степена до 37 степени.

У Београду сунчано. Температура слична, око 36 степени.

РХМЗ је подсетио да је и данас на снази упозорење на високе температуре које ће се задржати до суботе. Највише дневне температуре биће од 34 до 38, у Београду око 36 степени.

Такође, метеоролошки услови и даље су изразито погодни за иницирање и ширење пожара на отвореном услед исушеног тла и продужавања периода без падавина (у домену јаке и екстремне суше) у комбинацији са сунчаним временом и високим дневним температурама.

Наранџасти метео-аларм

Данас ће на целој територији Србије на снази бити наранџасти метео-аларм, који означава време које може бити опасно.

Прогнозиране су опасне временске појаве, а таквог су интезитета да могу проузроковати материјалну штету и бити опасне по људе и животиње. Треба бити врло обазрив, свестан ризика и редовно информисан о детаљима очекиваних метеоролошких услова. Пратити савете које дају надлежне државне службе.

Временска прогноза за наредне дане

Према најновијим подацима РХМЗ-а, сутра ће и даље бити веома топло време са максималном температуром од 34 до 38 степени. У другом делу дана уз локални развој облачности у брдско-планинским пределима могући су краткотрајни локални пљускови.

У недељу и почетком следеће седмице температура ће бити у постепеном паду, у већини места од 28 до 32 степена.

У недељу променљиво, пре подне на југозападу, у другом делу дана и у осталим пределима местимично са кишом, локалним пљусковима и грмљавином који се у понедељак очекују само у источним, централним и јужним пределима Србије. Од уторка претежно сунчано.

