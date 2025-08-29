clear sky
ФИНИШ ИЗГРАДЊЕ ПРВОГ ЕПС ВЕТРОПАРКА Почиње тестирање ВЕ „Костолац“

29.08.2025. 13:26 13:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ЕПС
ветропарк
Фото: ЕПС/Слађан Бондаренко

Изградња ветропарка „Костолац” улази у сам финиш. Почиње тестирање прикључног разводног постројења за први ветропарк „Електропривреде Србије“, снаге 66 мегавата.

– Тестирање овог постројења раде екипе „Електромреже Србије“ и то је неопходан предуслов за повезивање на мрежу – каже руководилац пројекта ветропарк „Костолац“ Предраг Ђорђевић. – Крајем септембра очекује се прво пуштање под напон, а потом следи и пуштање напона у трафостаници и струјним круговима. Према динамици послова, после тога следи испитивање турбине, пробни рад сваке трубине и на крају комплетног ветропарка „Костолац“. 

Овај ветропарк простире се на локацијама Дрмно, Петка, Ћириковац и Кленовник и специфичан је по томе што је исцрпљено рударско одлагалиште добило нову намену и постало је место за производњу зелене енергије, уз знатно мањи утицај на животну средину. Планирана годишња производња ВЕ „Костолац“ је 187 милиона киловат-часова годишње, што је довољно за снабдевање зеленом електричном енергијом око 30.000 домаћинстава.

Пројекат се финансира из кредита немачке развојне банке KfW у вредности од 110 милиона евра, бесповратна средства Европске уније, односно Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF) износе 30 милиона евра, док део средстава обезбеђује ЕПС. Изградња ветропарка „Костолац“ је конкретан корак ка декарбонизацији и одрживом енергетском развоју не само ЕПС, већ целокупне српске енергетике, као и повећању удела производње електричне енергије из обновљивих извора енергије.

Вести Друштво
