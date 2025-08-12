ФЛАША ВОДЕ ИЛИ БОМБА? Ова четири предмета не остављајте у аутомобилу НА ВРУЋИНИ МОГУ ЕКСПЛОДИРАТИ
Наставља се период веома топлог и сунчаног времена без падавина у Србији, а слична ситуација је у већини Европе која ће се до четвртка порасти на +35 степени Целзиусових.
Британски возачи добили су упозорење да из својих аутомобила уклоне четири уобичајена предмета пре уторка, када би температуре у деловима Уједињеног Краљевства могле досегнути и 33 степена Целзијуса. Према прогнози британског Мет Officea, врућине ће се највише осетити у Енглеској, а разлози због којих стручњаци апелирају на возаче могли би да изненаде многе, пише Express.
Детаљан списак ствари које не треба да држите у аутомобилу на сунцу погледајте у одвојеном тексту.
Опасна флаша воде
На првом месту је – обична флаша воде. Иако се чини безопасном, у аутомобилу изложеном јаком сунцу може постати проблем. Хемикалије из пластике, посебно из вишекратних флаша, могу се на високим температурама почети отпуштати у воду, чинећи је мање сигурном за пиће. У риетким случајевима, пластичне флаше с водом могу под деловањем сунчевих зрака деловати попут сочива и изазвати пожар.
Лекови
Други предмет који никако не би смио остати у врућем аутомобилу су лекови. Већина уобичајених лекова, укључујући парацетамол и дечје сирупе, губи делотворност на температурама изнад 25 степени.
У аутомобилу на сунцу та се граница лако прелази, па лекови могу постати потпуно неучинковити. Стручњаци саветују да се током оваквих топлотних таласа поједини лекови држе чак и у фрижидеру.
Крема за сунчање
Трећи ризични предмет је крема за сунчање. Ако се остави у аутомобилу, топлота може узроковати хемијске промене које смањују њену заштитну учинковитост, а у неким случајевима флаша може и експлодирати због повећаног притиска. Таква крема требало би да се сматра неупотребљивом.
Опасне батерије
На попису су и све врсте батерија – од преносивих пуњача, преко батерија за електронске цигарете, до обичних АА или ААА батерија за сијалице и радио. На високим температурама батерије се могу прегрејати, процурети или чак експлодирати, а ако се користе док су прегрејане, постоји и опасност од пожара.
Стручњаци препоручују да резервоар горива буде пун јер возила у у условима топлотног таласамогу трошити више горива. Важно је проверити и ниво моторног уља као и расхладне течности, као и стање гаса у клима-уређају. Возачима се савјетује да прате температуру мотора током вожње како би спречили кварове и избегли скупе поправке.