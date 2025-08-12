clear sky
25°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФЛАША ВОДЕ ИЛИ БОМБА? Ова четири предмета не остављајте у аутомобилу НА ВРУЋИНИ МОГУ ЕКСПЛОДИРАТИ

12.08.2025. 09:44 10:17
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
1
Фото: Canva/ Ilustracija

Наставља се период веома топлог и сунчаног времена без падавина у Србији, а слична ситуација је у већини Европе која ће се до четвртка порасти на +35 степени Целзиусових.

Британски возачи добили су упозорење да из својих аутомобила уклоне четири уобичајена предмета пре уторка, када би температуре у деловима Уједињеног Краљевства могле досегнути и 33 степена Целзијуса. Према прогнози британског Мет Officea, врућине ће се највише осетити у Енглеској, а разлози због којих стручњаци апелирају на возаче могли би да изненаде многе, пише Express.

Детаљан списак ствари које не треба да држите у аутомобилу на сунцу погледајте у одвојеном тексту.

Опасна флаша воде

На првом месту је – обична флаша воде. Иако се чини безопасном, у аутомобилу изложеном јаком сунцу може постати проблем. Хемикалије из пластике, посебно из вишекратних флаша, могу се на високим температурама почети отпуштати у воду, чинећи је мање сигурном за пиће. У риетким случајевима, пластичне флаше с водом могу под деловањем сунчевих зрака деловати попут сочива и изазвати пожар.

Лекови

Други предмет који никако не би смио остати у врућем аутомобилу су лекови. Већина уобичајених лекова, укључујући парацетамол и дечје сирупе, губи делотворност на температурама изнад 25 степени. 

лекови
Фото: Pexels

У аутомобилу на сунцу та се граница лако прелази, па лекови могу постати потпуно неучинковити. Стручњаци саветују да се током оваквих топлотних таласа поједини лекови држе чак и у фрижидеру.

Крема за сунчање

Трећи ризични предмет је крема за сунчање. Ако се остави у аутомобилу, топлота може узроковати хемијске промене које смањују њену заштитну учинковитост, а у неким случајевима флаша може и експлодирати због повећаног притиска. Таква крема требало би да се сматра неупотребљивом.

Опасне батерије

На попису су и све врсте батерија – од преносивих пуњача, преко батерија за електронске цигарете, до обичних АА или ААА батерија за сијалице и радио. На високим температурама батерије се могу прегрејати, процурети или чак експлодирати, а ако се користе док су прегрејане, постоји и опасност од пожара.

baterije
Фото: Pixabay.com

Стручњаци препоручују да резервоар горива буде пун јер возила у у условима топлотног таласамогу трошити више горива. Важно је проверити и ниво моторног уља као и расхладне течности, као и стање гаса у клима-уређају. Возачима се савјетује да прате температуру мотора током вожње како би спречили кварове и избегли скупе поправке.

возачи опасност врућине
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај