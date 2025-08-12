(ФОТО) НЕСТАО МИЛОШ РАКАС Примљен на токсикологију у Београду, од тада му се губи сваки траг НЕМА ГА ВЕЋ СКОРО МЕСЕЦ ДАНА

clear sky
нестали
Фото: printscreen/Nestali Srbija

На Инстаграм профилу Нестали Србије објављено је упозорење о нестанку Милоша Ракаса, који је, како преносе, последњи пут виђен 15. јула 2025. године након пријема на одељење токсикологије Ургентног центра у Београду.

Према објављеним информацијама, након тог тренутка му се губи сваки траг, а његов мобилни телефон је искључен. Од тада није виђен нити је успостављен било какав контакт са њим.

- Милош Ракас је нестао 15.07.2025. након пријема на одељење токсикологије Ургентног центра у Београду - пише у опису Милошеве слике.

Милош Ракас је висок око 178 центиметара, тежак приближно 80 килограма и ћелаве главе.

 

 

Организација Нестали Србије апелује на све грађане да, уколико имају било какву информацију или примете особу која одговара овом опису, одмах обавесте полицију.

- У случају да га приметите одмах обавестите полицију - наводи се.

Telegraf.rs

нестали Србија нестао младић београд
