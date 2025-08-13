clear sky
29°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО, ВИДЕО) Скупови подршке Вучићу ПРОТЕСТИ У ВИШЕ ГРАДОВА СРБИЈЕ Блокадерe у Новом Саду испред просторија СНС дочекао Милош Вучевић

13.08.2025. 20:35 21:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Блиц, Новости
Коментари (0)
протест
Фото: Dnevnik

Студенти у блокади позвали су на протест у Београду на више локација, као и у више градова у Србији.

У Новом Саду студенти у блокадуи су се окупили код Кампуса, а потом кренули до Стражиловске улице, тачније до просторија СНС. 

протест
Фото: Dnevnik

Како сазнајемо, симпатизери и чланови СНС, као и грађани који не подржавају блокаде окупили су се такође испред просторија странке у Стражиловској и Булевару ослобођења где пристижу блокадери предвођени студентима. У просторијама СНС на Булевару појавио се и председник напредњака Милош Вучевић.
 

МУП: У нападу демонстраната на просторије СНС у НС повређен полицајац

У нападу протестаната на просторије Српске напредне странке у Стражиловској улици у Новом Саду вечерас је повређен је полицијски службеник Полицијске управе у Новом Саду, саопштено је из МУП-а.

снс
Фото: Dnevnik

Како је наведено, после непријављеног јавног окупљања у Кампусу новосадског  Универзитета, учесници су, у Стражиловској, гађали топовским ударима и бакљама просторије СНС.

Припадници Министарства унутрашњих послова предузимају све законом предвиђене мере и радње, како би очували имовину, безбедност грађана и јавни ред и мир на подручју Новог Сада, наведено је у саопштењу.

 

 

 

протест
Фото: Dnevnik


Наш репортер јавља да је стигла и полиција.

 

Тренутна ситуација испред просторија СНС у Стражиловској улици. Испаљује се пиротехника, интервенисала полиција.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Објава коју дели Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

Учесници протеста разбили стакла на просторијама СНС, полицију гађали јајима
 

Учесници протеста на који су позвали студенти у блокади и тзв. зборови вечерас су у Новом Саду разбили стакла на просторијама СНС у Стражиловској улици и зграду гађали јајима и столицама, а јајима су гађали и припаднике полиције који су распоређени између демонстаната и присталица СНС које су се окупиле испред просторија своје странке. 

Како јавља Танјуг, две групе окупљених гађале су се узајамно пиротехником, а како се види на снимцима објављеним на друштвеним мрежама учесници протеста су и физички напали поједине грађане. 
 

У Суботици се окупио велики број присталица СНС. Они машу заставама Србије и певају "Весели се српски роде", а од демонстраната их раздваја полиција.
 

Полиција се у Краљеву поставила у близини просторија СНС нешто пре 20 часова. Ту су и присталице те странке, као и демонстранти.

Присталице СНС у Сомбору
 

Испред просторија СНС у Сомбору окупили су се симпатизери СНС. Око 20 сати их је било неколико стотина.

У Шиду подршка Вучићу
 

Како пишу "Новости", 450 грађана окупило се вечерас у Шиду испред просторија Српске напредне странке. Развили су и велики транспарент на којем пише "Шид је уз Вучића".
 

снс снс нс протести
Извор:
Дневник, Блиц, Новости
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај