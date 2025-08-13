(ФОТО, ВИДЕО) Скупови подршке Вучићу ПРОТЕСТИ У ВИШЕ ГРАДОВА СРБИЈЕ Блокадерe у Новом Саду испред просторија СНС дочекао Милош Вучевић
Студенти у блокади позвали су на протест у Београду на више локација, као и у више градова у Србији.
У Новом Саду студенти у блокадуи су се окупили код Кампуса, а потом кренули до Стражиловске улице, тачније до просторија СНС.
Како сазнајемо, симпатизери и чланови СНС, као и грађани који не подржавају блокаде окупили су се такође испред просторија странке у Стражиловској и Булевару ослобођења где пристижу блокадери предвођени студентима. У просторијама СНС на Булевару појавио се и председник напредњака Милош Вучевић.
МУП: У нападу демонстраната на просторије СНС у НС повређен полицајац
У нападу протестаната на просторије Српске напредне странке у Стражиловској улици у Новом Саду вечерас је повређен је полицијски службеник Полицијске управе у Новом Саду, саопштено је из МУП-а.
Како је наведено, после непријављеног јавног окупљања у Кампусу новосадског Универзитета, учесници су, у Стражиловској, гађали топовским ударима и бакљама просторије СНС.
Припадници Министарства унутрашњих послова предузимају све законом предвиђене мере и радње, како би очували имовину, безбедност грађана и јавни ред и мир на подручју Новог Сада, наведено је у саопштењу.
Наш репортер јавља да је стигла и полиција.
Тренутна ситуација испред просторија СНС у Стражиловској улици. Испаљује се пиротехника, интервенисала полиција.
Учесници протеста разбили стакла на просторијама СНС, полицију гађали јајима
Учесници протеста на који су позвали студенти у блокади и тзв. зборови вечерас су у Новом Саду разбили стакла на просторијама СНС у Стражиловској улици и зграду гађали јајима и столицама, а јајима су гађали и припаднике полиције који су распоређени између демонстаната и присталица СНС које су се окупиле испред просторија своје странке.
Како јавља Танјуг, две групе окупљених гађале су се узајамно пиротехником, а како се види на снимцима објављеним на друштвеним мрежама учесници протеста су и физички напали поједине грађане.
У Суботици се окупио велики број присталица СНС. Они машу заставама Србије и певају "Весели се српски роде", а од демонстраната их раздваја полиција.
Полиција се у Краљеву поставила у близини просторија СНС нешто пре 20 часова. Ту су и присталице те странке, као и демонстранти.
Присталице СНС у Сомбору
Испред просторија СНС у Сомбору окупили су се симпатизери СНС. Око 20 сати их је било неколико стотина.
У Шиду подршка Вучићу
Како пишу "Новости", 450 грађана окупило се вечерас у Шиду испред просторија Српске напредне странке. Развили су и велики транспарент на којем пише "Шид је уз Вучића".