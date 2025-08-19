Поштење решило невољу
ГОРАН И МИЋО У ЦРНОЈ ГОРИ ПРОНАШЛИ РАНАЦ СА НОВЦЕМ И ДОКУМЕНТИМА Вратили изгубљено захвалној Београђанки, која је кренула на море
Мештани Горњих Брезана Горан Радојевић и Мирко - Мићо Радојевић, јутрос су на магистралном путу Плужине-Никшић пронашли руксак са новцем и докуметима и вратили га власници, рођеној Баранки Тамари Дубак.
Београђанка Тамара је са сестром и децом кренула на море, у Бар.
"Заиста сам захвална овим људима, мали је проценат оних који би овако поступили. У руксаку су нам била сва документа и новац за летовање. Да нам га нису вратили могли смо само да се одмах вратимо за Београд, и да будемо срећни што имамо повратне карте", казала је Тамара након што је добила назад руксак.
Горан и Мићо били су јутрос у Етно селу "Излазак" у Пиви, где је била и Тамара.
"Кренули су, ушли у аутомобил, а ми смо коментарисали да им је гепек од аута остао отворен. Испоставило се да је дете заборавило да затвори гепек и да им је руксак испао док су возили. Кренули смо пут Брезана око пола сата после њих и на путу смо видели руксак. У њему су била сва документа, прилична сума новца и телефон који је био угашен. Када смо стигли у Брезна, ставили смо телефон на пуњач и он је позвонио. А са друге стране је била Тамара", причају Горан и Мићо.
Објаснили су Тамари где се налазе и рекли јој да може да дође по свој руксак.Тамара није крила одушевљење, а Мићо и Горан скромно додају да би то свако урадио.