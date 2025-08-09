clear sky
ХАОС НА СРПСКИМ ПУТЕВИМА Батровци блокирани ВОЗИЛА ЗАРОБЉЕНА САТИМА

09.08.2025. 07:39 07:44
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Константно појачан сабраћај на ауто-путевима доноси овог викенда дуже колоне возила на појединим граничним прелазима, али се оне брзо формирају и на местима где је вожња, због радова или других ванредних застоја успорена, саопштио је јутрос Ауто Мото Савез Србије.

Према информацијама Управе граничне Полиције РС, добијеним у 5:15, путничка моторна возила чекају на граничним прелазима на излазу из Србије најдуже на ГП Батровци, три сата.


На ГП Шид путничка возила и на излазу и на улазу у земљу чекају 30 минута. 

На теретним терминалима наших граничних прелаза нема задржавања возила.

(k1info.rs)

 

гранични прелази стање на путевима
