ХАОС НА СРПСКИМ ПУТЕВИМА Батровци блокирани ВОЗИЛА ЗАРОБЉЕНА САТИМА
09.08.2025. 07:39 07:44
Константно појачан сабраћај на ауто-путевима доноси овог викенда дуже колоне возила на појединим граничним прелазима, али се оне брзо формирају и на местима где је вожња, због радова или других ванредних застоја успорена, саопштио је јутрос Ауто Мото Савез Србије.
Према информацијама Управе граничне Полиције РС, добијеним у 5:15, путничка моторна возила чекају на граничним прелазима на излазу из Србије најдуже на ГП Батровци, три сата.
На ГП Шид путничка возила и на излазу и на улазу у земљу чекају 30 минута.
На теретним терминалима наших граничних прелаза нема задржавања возила.