ХИТНО ПОВЛАЧЕЊЕ ПРОИЗВОДА СА ПОЛИЦА Пронађена листерија у познатим деликатесима БОЛЕСТ ОДНЕЛА ДВА ЖИВОТА, ВИШЕ ОД 20 ЗАРАЖЕНИХ
Немачки трговачки ланци Реве и Глобус повукли су одређене серије сирева из продаје након што су у Француској забележена два смртна случаја изазвана инфекцијом листеријама.
Француске власти тренутно истражују више случајева листериозе повезаних са производима компаније С. Е. Шавегран, која је већ раније повукла део својих сирева са тржишта.
До сада је пријављен 21 оболели, док је двоје људи преминуло, па је повлачење производа проширено и на Немачку.
Глобус упозорава на свој камамбер
Супермаркет Глобус обавестио је купце да њихов Камамбер 45% Fett и.Тр. (250 г), који се продаје под робном марком ланца, може бити контаминиран.
Детаљи производа:
ЕАН: 4304218429797
Рок трајања: 11.08.2025, 02.08.2025, 26.07.2025, 18.07.2025.
Продајна места: Баден-Виртемберг, Баварска, Хамбург, Мекленбург-Западно Поморје, Доња Саска, Северна Рајна-Вестфалија, Фалачко-Порајње, Сарланд, Саска, Саска-Анхалт, Тирингија
Ланац Реве је из продаје повукао два производа из француске млекаре "Летери де Верној":
1. Цамемберт Charles VII
2. Цамемберт де Царацтèре “Vieux Porche” (250 г)
Повлачење три сира компаније С. Е. Шавегран
Француски произвођач упозорио је да су три његова сира такође под ризиком од контаминације листеријама:
1. Buchette де Chevre Vieux Porche (200 г) – серије Ц5175123 (МХД 20.08.2025) и Ц5183099 (МХД 13.08.2025)
2. Цамемберт де царацтèре Vieux Porche (250 г) – више серија с МХД до 29.08.2025.
3. Ле Цамемберт que је прéфèре – Charles ВИИ (250 г) – серије с МХД 11.08.2025 и 25.08.2025.
Препорука потрошачима
Званичне препоруке су јасне: ако сте купили неки од ових производа, немојте их конзумирати, већ их вратите на продајно место где сте их купили, пише Fenix.
Шта је листерија?
Листерија (Листериа monocytogenes) је бактерија која се може наћи у земљишту, води и животињама, а у прехрамбени ланац најчешће улази преко сировог млека и млечних производа, недовољно термички обрађеног меса, рибе или поврћа.
Контаминација хране обично настаје током производње, паковања или складиштења, нарочито ако се не поштују хигијенски стандарди и температура чувања.
Инфекција позната као листериоза може изазвати симптоме попут повишене температуре, грознице, мучнине, дијареје и болова у мишићима, а у тежим случајевима доводи до сепсе и менингитиса.
Посебно су угрожене труднице, новорођенчад, старије особе и људи са ослабљеним имунитетом, код којих болест може имати озбиљне, па и смртоносне последице.
Француске и немачке власти настављају истрагу, а потрошачима је упућен апел на додатни опрез.