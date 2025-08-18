НИЈЕ ПРВИ ПУТ...
ИНСПЕКЦИЈА УТВРДИЛА Агенција Митос изневерила очекивања српских туриста ОВО ЈЕ ОСИГУРАВАЈУЋА КУЋА КОЈОЈ ТРЕБА ДА СЕ ОБРАТЕ ОШТЕЋЕНИ
Туристичка инспекција је спровела ванредан инспекцијски надзор са циљем утврђивања инсолвентности агенције Митос из Београда што је утврђено записницима од 8. јула и 11. августа, након чега су записници достављени осигуравајућем друштву Глобос осигурање, чију гаранцију путовања овај организатор поседује, објавило је данас Министарство омладине и туризма.
Министарство је у саопштењу навело да би оштећени путници који се до сада нису обраћали осигуравајућем друштву, требало да путем i-mejla [email protected], пријаве своја потраживања на име уговорених а нереализованих туристичких путовања чији је организатор Митос.
Путници би требало да доставе име и презиме носиоца уговора односно уговарача полисе, име и презиме, ЈМБГ, број текућег рачуна, контакт телефон, име и презиме осталих путника на уговору, скениран потписан уговор о путовању, доказ о уплати целог или дела аранжмана, преписку са агенцијом уколико је постојала као и преписку са представницима смештајног објекта из које се види да услуга није могла да буде извршена.
Рок за пријаву потраживања је 15 дана, односно најкасније до 2. септембра.
Из министарства наводе и да је потребно да путници који су се обратили осигурању, а нису доставили сву потребну документацију, то ураде најкасније до 2. септембра.