ИНВЕСТИТОР НИЈЕ ПОЗНАТ ИЛИ ДОСТУПАН? У том случају је ОВО процедура за ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ СТАНОВА Плаћа се ОГРОМНА ФИКСНА НАКНАДА, а ево ко сноси трошкове
Најављени нови закон о брзој легализацији објеката осмишљен је да омогући грађанима да своје некретнине изведу из бесправног статуса.
Према званичним подацима, тренутно постоји 4,8 милиона нелегалних стамбених објеката у земљи.
Када се спроведе легализација, некретнина добија чисте папире, а власници право на наслеђивање имовине.
Легализација објеката од 100 евра
Нови закон ће, по спровођењу, а како се најављује, омогућити брзу легализацију станова, куће, зграда и других објеката, при чему ће за велики део непокретности трошак износити у просеку 100-500 евра.
Цене легализације зависе од локације и типа некретнине, а минимална фиксна цена у унутрашњости Србије износи 100 евра. У већим градовима:
Градови са преко 100.000 становника (Нови Сад, Ниш, Краљево): 100–500 евра
Градови од 50.000 до 100.000 становника: 100–300 евра
Зграде, станови и новчанице од 50 евра
Мање општине (испод 50.000 становника): 100–150 евра
Београд: осам зона са различитим накнадама, најскупље у централним деловима (ценовник ће се дефинисати након усвајања закона)
Луксузне некретнине: до 1.000 евра
Ко је ослобођен плаћања таксе за легализацију?
Како се најављује, ослобођени плаћања биће примаоци социјалне помоћи, инвалиди, самохрани родитељи и родитељи са троје или више деце.
Шта од објеката не може да се легализује?
Станови и куће у Србији који су изграђени без дозволе на земљишту у јавној својини, у зонама заштићених културних добара, на водоизвориштима, на јавном водном добру или унутар пружних и путних појасева, према нацрту закона неће моћи да се легализују, већ ће прећи у власништво државе, при чему власт није прецизирала какву намену планира за такву имовину.
Електронска пријава и поступак озакоњења
Планира се дигитализација комплетног процеса легализације. Пријаве ће се подносити преко специјалне дигиталне платформе Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије. Грађани који немају техничке вештине могу да затраже помоћ општине, која је дужна да поднесе пријаву у њихово име уз доставу документације.
Шта је потребно за пријаву легализације?
ЈМБГ особе које подноси пријаву
Адреса/број катастарске парцеле
Подаци о објекту: ознака на мапи, подаци о намени објекта, површини, спратности и њеним деловима, те фотографије исте.
Докази о објекту ако није евидентиран или је предмет пријаве стан: геодетски елаборат/скица или друго.
Докази о власништву: Уговор о куповини, решење о оставини или поклону и друго.
Рокови легализације објеката у 2025
Пријављивање за озакоњење нелегалних некретнина биће обавезно, али како закон још није усвојен, тачни рокови ће бити накнадно дефинисани. Према најавама:
Рок за пријављивање почиње да тече 45 дана од ступања закона на снагу
Рок обраде пријаве: 60 дана
Рок за примедбе и приговоре: 30 дана
Решавање питања власништва на објекту
Претходни поступак легализације био је везан за проверу техничких услове објекта, а сада се само утврђује ко има право на власништво и потом легализује објекат. На овај начин ће моћи да се укњиже сви објекти који имају правни основ, без чекања да се утврди да ли објекат испуњава техничке услове што је био случај до сада.
По завршетку процедуре, власници некретнина ће добити потврду и све потребне документе који потврђују њихово власништво.
Како легализовати зграду без инвеститора?
Нови закон има посебан значај за решавање ситуација у старијим зградама, где су станари дуго чекали на озакоњење, јер је фирма инвеститора која је градила објекат угашена или у стечају. Он предвиђа да стамбене заједнице саме могу преузети поступак легализације.
Ако је инвеститор познат и доступан, трошкове сноси он; у супротном, фиксну накнаду плаћају власници станова.
Посебну пажњу нови нацрт закона посвећује зградама које су делимично изграђене ван дозвољених габарита, као што су дозидани спратови или терасе. У таквим случајевима легализује се само оно што је назидано, док спратови и делови објекта који су у оквиру оригиналне дозволе остају легални.
Ако је објекат потпуно нелегалан, инвеститор подноси захтев за легализацију целе зграде. Након тога се врши етажирање станова, тако да сваки стан добија правно признање и постаје засебан, легалан део зграде, пише Еспресо.