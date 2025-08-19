broken clouds
УЖИВАЈТЕ ДОК МОЖЕТЕ, СТИЖУ КИША И ЗАХЛАЂЕЊЕ! Припремите кишобране, температуре падају од овог дана

19.08.2025.
У Србији ће у среду, 20. августа бити претежно сунчано и топло време, уз слаб до умерен, променљив ветар и температуре које ће се кретати од 11 до 33 степена, саопштио је данас Републички хидрометеоролошки завод

Топло и сунчано време задржаће се до петка, када се очекује пролазно наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином уз појачан северни ветар и пад температуре.

Температуре до краја августа и време

Kако показује графикон РХМЗ-а 22. августа очекују нас падавине и максималне дневне температуре које неће прелазити преко 27 степени Целзијусових. Ноћи ће бити пријатне и кретаће се у распону од 14 до 16 степени.

После 22. августа, па све до самом краја месеца остаће пријатније време са хладнијим ноћима и дневним температурама до 30. Сам почетак септембра, на основу тренутних најава може да буде топлији са температурама око 30 степени. На основу прогнозе јасно је да је врелом лету дошао крај.
 

временска прогноза
