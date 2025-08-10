clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ИВАНА ЈЕ НАЂЕНА! Србија је данима бринула, а онда је стигла вест коју смо сви чекали

Девојчица Ивана Јовановић (15) из Кучева, за којом се трагало од 5. августа, пронађена је, саопштено је на званичној страници "Амбер Алерт Србија".

- Пронађена је, хвала вам свима, добри људи - објавила је њена сестра Јелена уз Иванину фотографију.

Подсетимо, Ивана је последњи пут виђена 5. августа око 21 час код "Шика" у Кучеву, након чега јој се губио сваки траг. У потрази су били укључени породица, пријатељи и полиција.

Њена сестра Јелена раније је за Telegraf.rs испричала да су обишли све куће и претражили терен, али да до јуче нису имали никаквих информација о томе где би Ивана могла бити.

У тренутку нестанка Ивана је на себи имала црне хеланке и црно-зелену тренерку, висока је око 160 центиметара, има црну косу и браон очи.

Telegraf.rs

