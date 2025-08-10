ИВАНА ЈЕ НАЂЕНА! Србија је данима бринула, а онда је стигла вест коју смо сви чекали
10.08.2025. 08:59 09:04
Девојчица Ивана Јовановић (15) из Кучева, за којом се трагало од 5. августа, пронађена је, саопштено је на званичној страници "Амбер Алерт Србија".
- Пронађена је, хвала вам свима, добри људи - објавила је њена сестра Јелена уз Иванину фотографију.
Подсетимо, Ивана је последњи пут виђена 5. августа око 21 час код "Шика" у Кучеву, након чега јој се губио сваки траг. У потрази су били укључени породица, пријатељи и полиција.
Њена сестра Јелена раније је за Telegraf.rs испричала да су обишли све куће и претражили терен, али да до јуче нису имали никаквих информација о томе где би Ивана могла бити.
У тренутку нестанка Ивана је на себи имала црне хеланке и црно-зелену тренерку, висока је око 160 центиметара, има црну косу и браон очи.