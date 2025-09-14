heavy intensity rain
ИЗГЛЕДА КАО ИЗ БАЈКЕ, АЛИ ЈЕ ПРАВА НАУЧНА СЕНЗАЦИЈА Пронађена нова врста вилиног коњица

14.09.2025. 17:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
vilin
Фото: Pixabay

Први налази вилиног коњица, врсте Lindenia tetraphylla забележени су на локалитету Добротин у југоисточној Србији, саопштили су данас научници са Природно-математичког факултета у Нишу и Биолошког друштва „Др Сава Петровић”.

Како је наведено, овим открићем, објављеним у водећем националном научном часопису Acta Entomologica Serbica, број врста вилиних коњица познатих за Србију расте на 70.

Посматрања су обављена током 2024. и 2025. године, што указује на могућност да се врста и размножава у овом подручју.

Ово је трећа нова врста вилиног коњица забележена у Србији у последњих неколико година, а чак две од њих насељавају управо овај локалитет, што потврђује његов изузетан значај за биодиверзитет наше земље, истакао је др Марко Николић, орнитолог и истраживач из Ниша.

Посебна особина ове врсте јесте њена способност прелета великих даљина у потрази за потенцијално новим стаништима.

Овакви налази указују да климатске промене све снажније обликују изглед и састав наших екосистема, отварајући могућност за насељавање нових врста, наведено је у саопштењу.

Lindenia tetraphylla је ретка врста у Европи и налази се под међународним режимом заштите Бернска конвенција, Директива о стаништима ЕУ.

Њено присуство у Србији указује на важност очувања водених екосистема и планирања мера заштите.

биодиверзитет коњиц нови
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
