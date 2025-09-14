"ШКОЛА РАДИ" Огласио се в.д. директора ОШ "Павле Савић": Врата су широм отворена за свако дете!
Вршилац дужности директора Основне школе "Павле Савић" која је ову школску годину једина почела са закашњењем, Ненад Тасић обратио се ученицима, родитељима и широј јавности са поруком - школа ради, наставни процес је обезбеђен и врата ове установе су широм отворена за свако дете.
Ненад Тасић је поручио да је наставни процес у овој установи потпуно обезбеђен.
- Образовање је не само право, већ и законска обавеза. Мој најважнији задатак као директора јесте да обезбедим услове за несметано одвијање наставе. Никаква спољна мешања, притисци или дезинформације не могу и не смеју угрозити рад школе, нити будућност наше деце - нагласио је Тасић.
Осврћући се на протесте, Тасић каже да разуме забринутост родитеља и дела јавности, али подсећа да разлог који се најчешће истиче, то што није из колектива, није новина у школству.
- Подсећам да ни претходни директор, као ни његови претходници, нису били из ове школе, већ су долазили чак и из других општина. То је пракса која постоји одавно и никада раније није била спорна. Суштина је да на челу установе буде човек који може да је води у најбољем интересу деце и наставника - објашњава он.
- Желим да се осврнем и на недавну ситуацију када је требало да се одржи седница Школског одбора. Уместо да седница протекне по плану, окупљени грађани блокирали су све улазе у школу и нису дозволили члановима одбора да уђу. Председница одбора је због безбедности донела одлуку да се седница одржи на другачији начин. Међутим, део јавности овај догађај је погрешно интерпретирао као наводну опасност у школи. Желим да нагласим да је школа потпуно безбедна за све ученике, да је наставни процес несметано настављен, а сама седница је успешно одржана онлајн, у складу са свим прописима. Све инсинуације да школа није безбедна сматрамо злонмерним и непотребним, јер стварност потпуно демантује такве тврдње - додаје он.
Тасић истиче да је његова мисија усмерена пре свега на ученике:
- Желим да сваком детету пружим квалитетну наставу, да наставници имају подршку у свом раду и да родитељи буду сигурни да су њихова деца у школи заштићена, уважена и усмерена ка знањ- додаје он.
На крају, директор упућује апел родитељима:
- Испуните своју законску обавезу и доведите децу у школу. Моја је одговорност да им обезбедим наставу на највишем нивоу, а ваша да им омогућите да буду део тог процеса. Позивам вас да имате поверења у нову управу и да не доносите суд пре него што се у пракси покаже мој рад и стручност. Само заједно можемо обезбедити да наша деца добију образовање које заслужују - закључио је Тасић.