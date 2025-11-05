clear sky
4°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ ПОЖАРА У ТУЗЛИ У пожару у Дому пензионера страдало најмање десет особа

05.11.2025. 07:06 07:48
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
a
Фото: AP Photo

Најмање је 10 погинулих у великом пожару у Дому пензионера у Тузли.

Према прелиминарним информацијама Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, у пожару који је захватио део Дома пензионера у Тузли синоћ је погинуло 10 особа, а међу повређенима су и припадници спасилачких екипа. 

Нешто већи пожар захватио је синоћ седми спрат зграде Дома пензионера у Тузли, а према прелиминарним информацијама Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Тиват, десет становника је погинуло. 

пожар
Фото: AP Photo

 

„Око 20 особа, међу којима су ватрогасци, полицајци, медицински радници, те запослени и становници Дома пензионера, збринуто је у Универзитетском клиничком центру Тузла. Тела преминулих биће пребачена у Комеморативни центар ради идентификације и обдукције“, саопштила је Управа полиције Кантона Тиват.

На лицу места је истражни тим, док ће се увиђај обавити када услови дозволе, како би се утврдио узрок пожара и све друге чињенице релевантне за истрагу.

Из Дома пензионера Тузла саопштили су да је пожар избио синоћ око 20.45 часова, а брзо су га ставили под контролу и угасили припадници Професионалне ватрогасне јединице Тузла. 

Пожар је избио на седмом спрату зграде, у апартманима у којима су боравиле непокретне особе. 

Сведок о пожару у Тузли

Највећи број хоспитализованих особа отровао се димом, а међу повређенима има и полицајаца који су учествовали у спашавању штићеника дома. Велики број пвређених пребачен је у Универзитетски клинички центар у Тузли, где им се пружа хитна медицинска помоћ.

Фоторепортер Фарук Бегташагић изјавио је да је сведочио призорима које никада неће заборавити. 

"Ватра је дословно гутала последњи спрат Дома пензионера у Тузли. Као фоторепортер сам више од десет година, а вечерашњи догађај је нешто најпотресније што сам икада доживео“, рекао је Бегташагић. 

Пожар је угашен уз подршку Професионалне ватрогасне јединице Сребреник, добровољних ватрогасних јединица Горња Тузла и Тузла и Полицијске управе ТК.

„Чланови ШМП Дома здравља Тузла пружили су медицинску помоћ корисницима на погођеним спратовима, након чега су одведени на ниже спратове установе. Медицинску помоћ погођенима пружило је и медицинско особље домова здравља Лукавац, Сребреник и Калесија“, саопштили су из Дома пензионера Тузла. 

Закључили су да надлежни органи предузимају све неопходне радње како би се расветлиле околности које су довеле до овог трагичног догађаја.

(k1info.rs)

тузла пожар дом пензионера
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ПОТРЕСНЕ СЛИКЕ ИЗ ТУЗЛЕ Расте број страдалих у пожару у Дому пензионера ЖИВОТ ИЗГУБИЛО НАЈМАЊЕ ДЕВЕТ ШТИЋЕНИКА

ВАТРА ЈЕ ЛОКАЛИЗОВАНА, АЛИ...

(ВИДЕО) ПОТРЕСНЕ СЛИКЕ ИЗ ТУЗЛЕ Расте број страдалих у пожару у Дому пензионера ЖИВОТ ИЗГУБИЛО НАЈМАЊЕ ДЕВЕТ ШТИЋЕНИКА

04.11.2025. 22:56 07:03
Волим
0
Коментар
0
Сачувај