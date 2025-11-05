(ВИДЕО) НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ ПОЖАРА У ТУЗЛИ У пожару у Дому пензионера страдало најмање десет особа
Најмање је 10 погинулих у великом пожару у Дому пензионера у Тузли.
Према прелиминарним информацијама Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, у пожару који је захватио део Дома пензионера у Тузли синоћ је погинуло 10 особа, а међу повређенима су и припадници спасилачких екипа.
Нешто већи пожар захватио је синоћ седми спрат зграде Дома пензионера у Тузли, а према прелиминарним информацијама Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Тиват, десет становника је погинуло.
Tuzla večeras ne plače sama. Tugujemo za generacijom koja je zaslužila mir, a dočekala plamen. U večernjim satima izbio je požar u Domu penzionera u Tuzli. Zvanično je potvrđeno da je do sada devet osoba smrtno stradalo. Ovo nije samo tragedija. Ovo je pitanje savjesti. Da li su… pic.twitter.com/y3sIZ3ntJA
— Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) November 4, 2025
„Око 20 особа, међу којима су ватрогасци, полицајци, медицински радници, те запослени и становници Дома пензионера, збринуто је у Универзитетском клиничком центру Тузла. Тела преминулих биће пребачена у Комеморативни центар ради идентификације и обдукције“, саопштила је Управа полиције Кантона Тиват.
На лицу места је истражни тим, док ће се увиђај обавити када услови дозволе, како би се утврдио узрок пожара и све друге чињенице релевантне за истрагу.
Из Дома пензионера Тузла саопштили су да је пожар избио синоћ око 20.45 часова, а брзо су га ставили под контролу и угасили припадници Професионалне ватрогасне јединице Тузла.
Пожар је избио на седмом спрату зграде, у апартманима у којима су боравиле непокретне особе.
Сведок о пожару у Тузли
Највећи број хоспитализованих особа отровао се димом, а међу повређенима има и полицајаца који су учествовали у спашавању штићеника дома. Велики број пвређених пребачен је у Универзитетски клинички центар у Тузли, где им се пружа хитна медицинска помоћ.
Фоторепортер Фарук Бегташагић изјавио је да је сведочио призорима које никада неће заборавити.
"Ватра је дословно гутала последњи спрат Дома пензионера у Тузли. Као фоторепортер сам више од десет година, а вечерашњи догађај је нешто најпотресније што сам икада доживео“, рекао је Бегташагић.
Пожар је угашен уз подршку Професионалне ватрогасне јединице Сребреник, добровољних ватрогасних јединица Горња Тузла и Тузла и Полицијске управе ТК.
„Чланови ШМП Дома здравља Тузла пружили су медицинску помоћ корисницима на погођеним спратовима, након чега су одведени на ниже спратове установе. Медицинску помоћ погођенима пружило је и медицинско особље домова здравља Лукавац, Сребреник и Калесија“, саопштили су из Дома пензионера Тузла.
Закључили су да надлежни органи предузимају све неопходне радње како би се расветлиле околности које су довеле до овог трагичног догађаја.