(ВИДЕО) НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ ПОЖАРА У ТУЗЛИ У пожару у Дому пензионера страдало најмање десет особа

Према прелиминарним информацијама Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, у пожару који је захватио део Дома пензионера у Тузли синоћ је погинуло 10 особа, а међу повређенима су и припадници спасилачких екипа.



Нешто већи пожар захватио је синоћ седми спрат зграде Дома пензионера у Тузли, а према прелиминарним информацијама Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Тиват, десет становника је погинуло.

Tuzla večeras ne plače sama. Tugujemo za generacijom koja je zaslužila mir, a dočekala plamen. U večernjim satima izbio je požar u Domu penzionera u Tuzli. Zvanično je potvrđeno da je do sada devet osoba smrtno stradalo. Ovo nije samo tragedija. Ovo je pitanje savjesti. Da li su… pic.twitter.com/y3sIZ3ntJA

