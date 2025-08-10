ИЗГЛЕДАЛО ЈЕ НЕСТВАРНО Јато белих рода слетело на ливаду, мештани се надају берићетној години
Прелеп призор одушевио је мештане села у околини Тополе, када је јато белих рода слетело на једну од њива која се налази на улазу у ову варошицу из правца Рудника.
- Ишли смо трактором па због гужве у саобраћају нисам могла да се зауставим и лепо их фотографишем, али призор је био божанствен, прави мелем за душу. Тако сам се обрадовала и осећала лепо да не могу да вам опишем - каже за агенцију Рина мештанка која је својим телефеном овековечила прелеп призор.
Роде на територији општине Топола се најчешће могу видети у близини села Белосавце. Верује се да су ове птице весници пролећа и лепих вести. Такође, симболизују рађање деце.
-Ми верујемо да је овако велики број рода у нашем селу симбол добре и берићетне године. Наравно, обрадоваће нас и уколико се буде рађало што више малишана - каже саговорница Рине.